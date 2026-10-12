Ituzaingó: el Espacio Trama homenajeará a Norita Cortiñas con una jornada de costura y memoria

El Espacio Trama se consolidó en los últimos tiempos como un verdadero faro cultural en el corazón de Ituzaingó. Este proyecto autogestivo, impulsado por los artistas locales Val, Mariet y Gero, abrió sus puertas a mediados de agosto de 2025 para tejer redes comunitarias en el oeste del conurbano. Desde su inauguración, este espacio ubicado en Gral. Soler 80 se transformó en un punto de encuentro indispensable para vecinos de todas las edades.



En consonancia con su compromiso social, el espacio prepara una jornada muy especial para rendir homenaje a una de las máximas referentes de lo que es la lucha por los derechos humanos en nuestro país. El próximo domingo 25 de octubre, las instalaciones del Espacio Trama servirán como sede para la realización de "El costurero de Norita", una actividad pensada para recordar a Norita Cortiñas.





Los organizadores explicaron que esta iniciativa nace desde la profunda admiración hacia la incansable luchadora por los derechos humanos y Madre de Plaza de Mayo. "Imaginamos cuántas horas de su vida habrá dedicado a la costura, mientras que, con el paso de los años, dedicó también su vida a la búsqueda de la verdad y la justicia", destacaron desde las redes sociales del espacio cultural.



Para quienes deseen participar, la cita está programada como un espacio de encuentro, creación y memoria colectiva que será totalmente abierto y gratuito para la comunidad. La jornada contará con diversos materiales y fotografías disponibles en el lugar para llevar adelante la labor artística. Sin embargo, los impulsores de la propuesta aclararon que los asistentes también tienen la libertad de llevare sus propios elementos, como hijos, agujas, tijeras e imágenes impresas para disfrutar de esta imperdible actividad.