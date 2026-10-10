Un avance en Salud: El Hospital Posadas presentó una nueva tecnología para acompañar casos graves de epilepsia

Esta semana, el Hospital Posadas volvió a ser referente en un avance tecnológico que mejorará la salud de las personas con epilepsia. Se trata de la inauguración de una nueva Unidad de Video-Electroencefalografía (Video-EEG) para mejorar el diagnóstico y tratamiento de la epilepsia y de otros cuadros con síntomas similares.





La incorporación de esta tecnología amplía la capacidad del hospital, permitiéndole atender a pacientes adultos, niños y niñas que requieren estudios de alta complejidad.





Según informaron desde el Hospital Posadas, la nueva unidad inaugurada cuenta con cuatro habitaciones individuales para estudiar a cuatro pacientes en simultáneo. Además, dispone de equipos de Video-EEG de 64 canales y cámaras de alta resolución sincronizadas con el registro de la actividad cerebral y audio y tecnología infrarroja para continuar el seguimiento durante la noche.





De este modo, a partir de la utilización del Video-EEG es posible registrar al mismo tiempo la actividad eléctrica del cerebro y las imágenes del paciente, lo que permite identificar qué ocurre durante una crisis, precisar el diagnóstico y localizar la zona del cerebro donde se origina. Esta tecnología también aporta información para definir el tratamiento y evaluar, cuando corresponde, la posibilidad de una cirugía.





Los estudios pueden durar 24, 48 o 72 horas, según las necesidades de cada paciente y el monitoreo prolongado permite registrar episodios que pueden no aparecer durante un estudio de menor duración.





Epilepsia: Los números en Argentina

La epilepsia es una enfermedad que se manifiesta a través de crisis recurrentes, que pueden ser visibles o más sutiles, como breves ausencias.





En este sentido, el avance tecnológico incorporado en el Hospital Posadas representa una enorme posibilidad de mejora en la calidad de vida de las personas que padecen la enfermedad en nuestro país.





En Argentina, la epilepsia afecta aproximadamente a 1 de cada 100 argentinos. La Ley 25.404 garantiza la cobertura integral de medicamentos, estudios y tratamientos, y prohíbe la discriminación en ámbitos educativos y laborales.





Sin embargo, aunque las personas con epilepsia aún padecen los efectos de la desinformación y el estigma social, la legislación y la educación han avanzado en la concienciación y el apoyo.