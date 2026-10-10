Morón centro: simuló comprar regalos y estafó a un local de ropa con una transferencia falsa

Un local de indumentaria ubicado en pleno centro de Morón fue blanco de una estafa bajo la modalidad de transferencias falsas. Una mujer, que simuló ser una clienta en busca de regalos por el Día de la Madre, logró engañar a las empleadas del comercio y huyó con más de $200.000 en prendas de vestir.



El hecho ocurrió a las 15 horas de este miércoles en Dona Clothing, un local situado en la calle Almirante Brown al 828.



Según relató la dueña del emprendimiento a La Ciudad, la sospechosa ingresó al lugar actuando con simpatía para ganarse la confianza de quienes atendían. "Empezó a elegir ropa y nos contó que quería hacerle un regalo a su mamá. Nos empezó a chamuyar', haciéndonos el cuento del tío, y como decía que vivía cerca, avisó que no se iba a probar las cosas", detalló la damnificada.



Primero, la mujer consultó si aceptaban tarjetas de crédito. Al informarle que esa modalidad tenía recargo, optó rápidamente por hacer una transferencia bancaria, el verdadero objetivo de su maniobra. Tras seleccionar una gran cantidad de artículos, pidió que se los guardaran en dos bolsas grandes. Luego, simuló realizar el pago y exhibió desde su teléfono un comprobante falso que, a simple vista, parecía legítimo.



Como en ese preciso momento las empleadas no tenían forma de corroborar el impacto del dinero en la cuenta bancaria, la estafadora logró retirarse con la mercadería. Apenas cinco minutos después, al verificar que los fondos nunca habían ingresado, la empleada a cargo cerró el local y salió a la calle a buscarla, pero la sospechosa ya había escapado.



El caso no parece ser aislado. Tras compartir el episodio en un grupo de WhatsApp de comerciantes de Haedo, la dueña del local descubrió que la misma mujer ya había atacado en la zona. "Una chica me dijo que a su local había ido y quiso pagar con efectivo falso, pero se dio cuenta y la estafadora salió corriendo", explicó la víctima, sorprendida porque a la delincuente, a quien "no le molestó ni mostrar su cara ni charlar como una clienta normal".



A través de sus redes sociales, las víctimas compartieron su indignación: "Hoy nos tocó a nosotras, nos dio un comprobante falso y se llevó dos bolsas gigantes de ropa". En paralelo, los comerciantes de la zona advirtieron que los robos mediante transferencias simuladas se vienen repitiendo de manera preocupante durante las últimas semanas en locales vecinos de Morón centro.