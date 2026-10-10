Se viene la 15ª Expo UIO-TEC en La Cantábrica de Haedo: educación técnica e industria cara a cara

El Parque Industrial La Cantábrica de Haedo albergará los próximos miércoles 21 y jueves 22 de octubre la 15ª edición de la Expo UIO-TEC. La exposición, que se desarrollará entre las 10 y las 17 horas, reúne a estudiantes y docentes de escuelas técnicas del oeste con empresas e instituciones productivas de la zona.



El encuentro propone un espacio de vinculación entre las escuelas técnicas, las industrias y el sector público para poner en valor el talento de los jóvenes, promover la innovación y articular la formación técnica con el mundo laboral de la región.

Proyectos tecnológicos, simulación y capacitaciones

Según se informó desde la organización, esta edición contará con más de 60 proyectos tecnológicos elaborados por los alumnos y distribuidos en 46 stands. Las propuestas abordarán temáticas como inteligencia artificial, robótica, industria, capacitación y nuevas herramientas orientadas al futuro del trabajo.



Además de las muestras, el programa incluirá talleres, capacitaciones interactivas, simuladores de Fórmula 1, experiencias de realidad virtual, exhibiciones de drones y aulas móviles de tecnología y soldadura con prácticas en vivo.



La propuesta fue organizada a lo largo del ciclo lectivo junto a la Unión Industrial del Oeste, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, el Ministerio de Trabajo, el Municipio de Morón, jefas de Inspección y directivos escolares.

Visitas a empresas y evaluación ante jurado

Durante la jornada, los estudiantes tendrán la oportunidad de realizar visitas a las empresas radicadas en el Parque Industrial La Cantábrica para conocer de cerca los procesos productivos, la tecnología aplicada y las oportunidades laborales que ofrece la industria local.



La muestra constará de dos instancias: la exhibición de los proyectos en los stands y la evaluación de capacidades, donde los alumnos defenderán sus desarrollos ante un jurado de industriales y académicos. Las propuestas deben responder a una demanda real, ser económicamente viables y presentarse en términos comerciales.