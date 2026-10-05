Intento de robo en el límite entre Ramos Mejía y Lomas Mirador: un vecino atropelló a un delincuente y lo mató

Un hombre de 61 años atropelló y mató a uno de los delincuentes que intentaron asaltarlo a punta de pistola en el límite entre las localidades de Lomas Mirador y Ramos Mejía, en el partido de La Matanza. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la calle Cabral al 2.300, en el momento en que la víctima aceleró su vehículo para escapar de los agresores.



De acuerdo con la reconstrucción efectuada por los investigadores, el asaltante se desplazaba junto a un grupo de cómplices a bordo de un auto cuando interceptaron al vecino para robarle el rodado. Frente al ataque armado, la víctima aceleró e impactó directamente a uno de los delincuentes. Instantes después del choque, la banda huyó del vecindario en un Volkswagen Suran, no sin antes arrastrar al agresor herido y cargarlo en el coche antes de darse a la fuga.

El hallazgo del cuerpo en Ciudad Madero

En la investigación interviene el fiscal Claudio Fornaro, al frente de la UFI de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza. Las pesquisas permitieron establecer que, tras escapar de la escena del hecho, los delincuentes trasladaron al sujeto hasta una vivienda ubicada en la calle Cochabamba al 1.800, en la localidad de Ciudad Madero.



En dicho domicilio reside la madre del joven asaltante. Fue la propia mujer quien se comunicó con la línea de emergencias 911 para denunciar que su hijo había sido llevado hasta la casa por un amigo, en estado inconsciente y ensangrentado. Cuando los efectivos policiales arribaron al lugar, constataron que el individuo ya no tenía signos vitales. A partir de ese hallazgo, la policía logró relacionar el cadáver con el robo frustrado ocurrido horas antes en la zona límite entre Ramos Mejía y Lomas Mirador.

Rastreo del vehículo y aprehensión del sospechoso

A partir de las diligencias concretadas, las autoridades identificaron el recorrido efectuado por el Volkswagen Suran utilizado por la banda criminal. El vehículo pertenecía a un joven de 28 años que se presentó espontáneamente en la sede policial junto a su pareja. Según detalló el titular del automóvil, utilizaba el vehículo como remís y se lo había alquilado esa misma noche a un hombre.



El dueño del auto explicó que el sujeto se lo devolvió por la mañana argumentando haber sufrido un accidente de tránsito. No obstante, al revisar la unidad, notaron que presentaba manchas hemáticas en el interior. Con estos elementos recopilados, el fiscal Claudio Fornaro solicitó un allanamiento en la casa del sospechoso, donde se logró su detención bajo la acusación del delito de ""Robo calificado por el uso de armas, cometido en lugar poblado y en banda en grado de tentativa"".