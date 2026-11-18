Con el propósito de brindar orientación sobre el futuro académico y profesional a los estudiantes que transitan la etapa final del nivel secundario, se desarrolló una nueva jornada del programa "Construyendo Futuro" en el partido de Merlo. El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del PCC del Barrio Martín Fierro, donde alumnas y alumnos merlenses exploraron alternativas formativas para encarar sus proyectos de vida una vez concluidos sus estudios.



La iniciativa impulsada a nivel local busca acompañar a la juventud en la transición hacia la educación superior o la capacitación laboral. Durante el evento, se presentaron diversas propuestas académicas y de oficios con el objetivo de facilitar herramientas concretas a los egresados de las escuelas secundarias de la zona.

Orientación vocacional y oferta académica

En el marco de la actividad, la Directora de Educación, Fernanda Esquivel, explicó los alcances del programa e indicó: ""El proyecto está destinado y pensado para los jóvenes y adolescentes que están transitando el último año de la secundaria"".



Durante la jornada desarrollada en el Barrio Martín Fierro se hicieron presentes representantes de múltiples instituciones y espacios educativos con fuerte presencia en el oeste bonaerense. Entre la oferta expuesta se destacaron los estands de la Escuela de Artes y Oficios, la Universidad Nacional de Moreno, el Plan FINES y diversos establecimientos Socioeducativos de Merlo, cuyos integrantes brindaron detalles sobre inscripciones, talleres, tecnicaturas y carreras a los jóvenes asistentes.

Capacitación para la juventud de Merlo

Estas medidas orientadas a la juventud son promovidas por el Gobierno del Pueblo de Merlo, gestión que encabeza el intendente Gustavo Menéndez, con el fin de afianzar la formación continua y promover oportunidades formativas dentro de la comunidad merlense.



Según detalló el Municipio de Merlo, las personas interesadas en consultar más información acerca de este y otros programas educativos pueden dirigirse a la sede de la Subsecretaría de Educación, ubicada en la calle Juncal 588, esquina Riobamba.