Asesinan a balazos a un hombre en el barrio Altos de la Torre de Moreno Norte

Un trágico hecho de violencia conmocionó a la comunidad del partido de Moreno. Un hombre, que preliminarmente tendría alrededor de 30 años de edad, fue asesinado de varios disparos en la vía pública en el barrio Altos de la Torre, en la zona de Moreno Norte. Las autoridades policiales y judiciales que acudieron al lugar investigan lo sucedido, bajo la sospecha principal de que se trató de un ajuste de cuentas por motivos que aún se intentan establecer.

El ataque en las calles de Moreno Norte

De acuerdo con la información preliminar del caso, el hecho criminal ocurrió alrededor de las 21 horas del domingo 15 de noviembre. La agresión armada tuvo lugar puntualmente sobre la calle Larreta, en el tramo ubicado entre Lisandro de la Torre y General Madariaga, en pleno corazón del barrio Altos de la Torre, en la localidad de Moreno Norte.



En esa dirección, el hombre, presumiblemente de unos 30 años, fue alcanzado por varios disparos de arma de fuego que le costaron la vida. De acuerdo a las primeras recolecciones de datos, no se difundieron detalles sobre la identidad de la víctima en la instancia inicial de la instrucción de la causa.

Hipótesis de ajuste de cuentas e intervención policial

A priori, según informaron las fuentes consultadas sobre la investigación, la primera línea de hipótesis con la que trabajan los investigadores sugiere que se habría tratado de un ajuste de cuentas por motivos hasta el momento desconocidos. Las circunstancias concretas en las que se produjo la balacera forman parte de los elementos que se buscan precisar.



En el lugar de los hechos tomó intervención el personal de la Comisaría 1ª de Moreno, cuyos efectivos arribaron a la escena para llevar a cabo las diligencias iniciales de preservación del área del crimen y la recopilación de los primeros testimonios sobre lo acontecido.

Actuación judicial en la causa

La investigación del caso quedó formalmente en manos de la UFI Nº 2 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, organismo que dispondrá los pasos judiciales a seguir para intentar esclarecer el homicidio y determinar la responsabilidad de la agresión cometida en la vía pública.