Finalizó el Festival de Cine de Hurlingham 2026: todos los ganadores y las producciones premiadas

Tras tres jornadas de proyecciones, charlas y capacitaciones en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, culminó la séptima edición del Festival de Cine de Hurlingham (FESTIHUR 2026). En la gala de cierre, la producción "La virgen de la tosquera", de Laura Casabé, se consagró como la Mejor Película de la competencia oficial de un encuentro que volvió a convocar al ambiente audiovisual del distrito.



El evento audiovisual se consolidó una vez más como un punto de referencia para la producción cinematográfica regional y nacional en Hurlingham. Durante las tres jornadas, los vecinos y la comunidad de la zona acompañaron distintas propuestas de formación y exhibición que permitieron destacar tanto a realizadores consagrados como a talentos emergentes en cuatro categorías competitivas.



Al término de la ceremonia, desde la organización de la muestra audiovisual expresaron su satisfacción por el acompañamiento recibido y manifestaron: ""El FESTIHUR es mucho más que un festival de cine: es un espacio de encuentro, de identidad y de celebración de nuestra cultura. Un festival nuestro, de toda la comunidad de Hurlingham"". Asimismo, agradecieron a los espectadores e invitados, remarcando la meta de ""seguir construyendo un espacio para que nuestro cine continúe creciendo"".

Reconocimientos en Largometrajes y Cortometrajes Argentinos

El jurado de esta edición distinguió a las mejores producciones de la cartelera. En la Competencia de Largometrajes, la película "La virgen de la tosquera", dirigida por Laura Casabé, obtuvo el premio principal como Mejor Película FESTIHUR 2026. En la misma categoría, la 1ª Mención Especial al trabajo en fotografía fue entregada a Victoria Pereda por "Hijo mayor", film dirigido por Cecilia Kang. Por su parte, la 2ª Mención Especial a la actuación fue asignada a Marcelo Michinaux por su labor en "El Susurro", producción dirigida por Gustavo Hernández Ibáñez.



En la Competencia de Cortometrajes Argentinos, el máximo galardón a Mejor Cortometraje Argentino quedó en manos de "Donde se parte el camino", del realizador Facundo Calabrese. La 1ª Mención Especial distinguió a "El frío camina con Celia", de Felipe Wein, mientras que la 2ª Mención Especial fue otorgada a "El complejo de la Calle Quintana", cortometraje realizado por Federico Ortiz.

Las producciones locales y la categoría Videominutos

El talento del distrito tuvo su reconocimiento especial dentro de la Competencia Oficial "Panorama Local". En esa sección, el galardón al Mejor Cortometraje "Panorama Local" lo recibió "Maldigo en voz baja", de Gerónimo Pérez. La 1ª Mención Especial de la categoría fue para "El ruido del silencio", del director Franco Aguirre, y la 2ª Mención Especial reconoció a la obra "Maleza", de Tomás Lazarowski.



Por último, la Competencia Oficial de Videominutos concluyó con la entrega del premio a Mejor Videominuto para la realización "Fierté"