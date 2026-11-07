Hurlingham: este fin de semana regresa la feria "Comida y Cultura"

Llega una nueva edición de la feria "Comida y Cultura" y la misma, en esta oportunidad, se llevará adelante en la Plaza de Hurlingham (Tte. Gral. Julio Argentino Roca 1.100). Vale la pena destacar que este evento ya se ha vuelto un clásico para los vecinos de Hurlingham y zonas aledañas ya que, además de gastronomía y artistas en vivo, ofrece varias alternativas de entretenimiento.



Es necesario remarcar, en primer lugar, que la realización de la feria cuenta con el apoyo del Municipio de Hurlingham. Es por esta razón que el ingreso a la misma es totalmente libre y gratuito. En segundo lugar, resulta imperioso señalar que la Plaza de Hurlingham -el lugar elegido para el desarrollo de "Comida y Cultura"- se encuentra ubicada a tan solo 250 metros de la Estación Hurlingham del Ferrocarril San Martín.

Esta nueva edición de "Comida y Cultura" comenzó el viernes 6 de noviembre con diferentes actividades. Por su parte, tanto el sábado 7 como el domingo 8 de noviembre la jornada se desarrollará a partir de las 12:00hs para que todas las personas que se acerquen a la Plaza de Hurlingham puedan disfrutar de food trucks, cerveza artesanal y diferentes puestos de juegos para niños, niñas y jóvenes.



En cada edición se presentan bandas, artistas e intérpretes de los géneros más variados para animar al público a bailar y disfrutar de un grato momento al aire libre. Tanto este sábado 7 como el domingo 8 de noviembre se presentarán distintos artistas y este es el cronograma oficial:





Sábado 7 de noviembre





16:30hs - Campo 97.

18:00hs - Emisarios Lagartos.

19:30hs - Del Mismo Barro.

21:00hs - Tsunami Tu Cumbia.





Domingo 8 de noviembre



