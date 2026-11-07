Pablo Descalzo encabezó el cierre de las Jornadas Pedagógicas 2026 en Ituzaingó

El intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, encabezó el cierre del ciclo de Jornadas Pedagógicas 2026 bajo la consigna "Las preguntas por responder en la educación". Los encuentros, orientados a la comunidad educativa local, se llevaron a cabo entre el 3 y el 5 de noviembre en las instalaciones de la firma ADOX (Cerrito 1225) y en las salas del Teatro Gran Ituzaingó (Mariano Acosta 55).



La iniciativa formó parte de las propuestas impulsadas por la Secretaría de Cultura y Educación, mediante la Supervisión General de Políticas Educativas. El ciclo convocó a docentes, directivos, profesionales y trabajadores de diversos niveles y modalidades con el propósito de generar espacios de intercambio de experiencias y fortalecer los vínculos dentro del sector educativo del distrito.

Debates sobre autoridad, salud mental y primera infancia

Durante la jornada de apertura de las actividades, el especialista Gabriel Brener disertó sobre el desafío de construir autoridad en el ámbito escolar, mientras que el profesional Pablo Melicchio abordó la temática de la salud mental en la educación. En tanto, el segundo encuentro, bajo el título "La educación inicial entre preguntas saberes y experiencias", contó con las exposiciones de Patricia Redondo y Ana María Malajovich.

Cultura digital y declaraciones del intendente

El encuentro de cierre estuvo centrado en los desafíos vinculados a los territorios digitales actuales, la Ley Ema y la prevención de la ludopatía. La jornada final contó con disertaciones a cargo de Laura Sánchez, Nicolás Cayetano, la senadora Mónica Macha y Carlos Oviedo, en un espacio coordinado por Marcela Cabadas y Mauro Lavagnino.



En el marco del cierre, Pablo Descalzo destacó la importancia del Estado en la formación comunitaria: ""En Ituzaingó promovemos el acceso a la educación inclusiva, equitativa y de calidad como condición indispensable en el desarrollo de las personas y de nuestra comunidad"".



Asimismo, el jefe comunal reflexionó sobre las dinámicas tecnológicas actuales: ""La mayoría de nuestros vínculos ocurren hoy en los territorios digitales, por eso es fundamental reflexionar sobre el uso que hacemos de las tecnologías, entendiendo que detrás de ellas hay personas con derechos"".



