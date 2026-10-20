Abrieron la inscripción para la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software en Ituzaingó

El Municipio de Ituzaingó informó que se encuentra abierta la inscripción para la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software para el ciclo lectivo 2027. La propuesta educativa se dictará en las instalaciones del Centro Regional Universitario de Ituzaingó, ubicado en la calle Los Pozos 268.

Modalidad y duración de la cursada

La carrera es dictada por el Instituto Superior de Formación Técnica Municipal Leopoldo Marechal en el Centro Regional Universitario de Ituzaingó. La modalidad de cursada es totalmente presencial, de lunes a viernes en el horario de 18 a 22 horas. La formación abarca una duración de tres años y otorga certificado y título oficial a quienes completen el trayecto académico.

Proceso de inscripción y documentación

Para conocer el programa completo de la carrera, consultar los requisitos y acceder al formulario de inscripción, los aspirantes deben ingresar en el enlace oficial https://bit.ly/4itj345.



Una vez realizada la preinscripción en la plataforma digital, se deberá presentar la documentación requerida de manera presencial en el edificio del Centro Regional Universitario de Ituzaingó. La entrega presencial de la documentación comenzará a partir del 1° de diciembre.

Quienes requieran más información pueden comunicarse telefónicamente con el Centro Regional Universitario de Ituzaingó al 2120-5700, o escribir a la Dirección de Tecnicaturas a través del número de WhatsApp 11-2333-1553.