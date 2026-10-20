Becas Progresar Trabajo: abren la inscripción para recibir $ 420.000 anuales en cursos de oficios

Hasta el 27 de noviembre está abierta la inscripción para acceder a las Becas Progresar Trabajo, la ayuda económica destinada a quienes realizan cursos de oficios. El trámite es gratuito y se realiza de forma online.Según.



El programa —denominado formalmente Progresar Formación Profesional— tiene como meta incentivar el aprendizaje laboral mediante cursos de oficios avalados por el Instituto Nacional de Enseñanza Tecnológica (INET). Quienes resulten adjudicatarios recibirán una ayuda de $35.000 mensuales, alcanzando un cobro anual acumulado de hasta $420.000.

Requisitos y límites de edad acordados

Las becas para la formación laboral están destinadas principalmente a jóvenes de entre 18 y 24 años. No obstante, las bases del programa contemplan una extensión de la franja etaria hasta los 35 años para aquellas personas que no cuenten con un empleo formal registrado, así como también para quienes sean responsables de un hogar monoparental con hijos menores de 18 años a su cargo.



Para formalizar la postulación y recibir la transferencia mensual, los solicitantes deben cumplir con las siguientes condiciones fijadas por la reglamentación:



1. Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero, con una residencia legal mínima de dos años acreditada en Argentina y poseer documento nacional de identidad.



2. Acreditar ingresos del postulante y su grupo familiar que no superen el monto acumulado de tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).



3. No figurar inscripto en el Impuesto a las Ganancias.



4. No percibir simultáneamente ninguna otra beca o asistencia educativa similar.



5. No contar con título universitario, de profesorado ni de tecnicatura previa.



6. Haber completado previamente la inscripción formal en el curso y la institución de formación elegida.

Instrucciones para anotarse al beneficio

A diferencia de las líneas del programa Becas Progresar orientadas a la educación obligatoria y universitaria, cuyos plazos de presentación ya concluyeron, la variante de Formación Profesional mantendrá su convocatoria habilitada durante varias semanas más.



Para concretar la inscripción online, los interesados deben seguir estos pasos:

Entrar en la web oficial de las Becas Progresar y seleccionar la opción destinada a Formación Profesional.



El sitio web redirigirá automáticamente al usuario a la portada de la plataforma Mi Argentina, donde habrá que ingresar utilizando el CUIL y la clave de acceso.



Al ingresar, los datos personales se autocompletarán. Habrá que revisar la información, responder la encuesta socioeconómica e indicar la institución y especialidad elegida.



Para concluir la solicitud, se debe enviar el formulario digital y descargar el comprobante oficial que confirma la realización del trámite y permite efectuar el seguimiento posterior.