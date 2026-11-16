“Vivamos Mejor”: Hoy se realizará en Morón la charla de Gabriela Cerruti para personas mayores

Este lunes 16 de noviembre a las 17 se llevará a cabo el encuentro titulado "Vivamos Mejor", una iniciativa a cargo de la periodista Gabriela Cerruti que estará destinada a personas mayores.





La actividad tendrá lugar en el Salón Mariano Moreno del Palacio Municipal de Morón, ubicado en Almirante Brown al 946, y será con participación gratuita para todas las personas interesadas.





En el marco de este encuentro, la escritora y activista de las nuevas longevidades brindará una charla para compartir las oportunidades que se abren durante la adultez mayor y la importancia de construir nuevos vínculos, intereses y proyectos, aún pasados los 50.





De esta manera, la charla "Vivamos Mejor" buscará poner en foco una nueva perspectiva de la vejez, que contemple el bienestar, la participación en distintas actividades y las posibilidades de seguir creciendo y aprendiendo en esta etapa de la vida.





Gabriela Cerruti y "la revolución de las viejas"

El encuentro de este lunes en Morón está enmarcado en una iniciativa mayor que Cerruti viene desarrollando a lo largo de los años. Se trata de "la revolución de las viejas", un movimiento cultural y social impulsado por la activista y que invita a transformar la manera en que pensamos el envejecimiento y la longevidad en América Latina.





Según relató la propia periodista, todo empezó en 2020, con un video que se volvió viral. Pero lo que siguió fue mucho más que una consigna: una comunidad que crece, se reconoce y se encuentra. Hoy, miles de personas en distintos países de la región comparten experiencias, reflexiones y nuevas formas de habitar esta etapa de la vida.





En este camino, "la revolución de las viejas" propone dejar atrás miradas limitantes sobre la edad y construir una nueva narrativa basada en la autonomía, el sentido, el deseo y la participación activa en la vida social y cultural.





Para participar del encuentro "Vivamos Mejor", a cargo de Gabriela Cerruti este lunes 16 de noviembre a las 17 en el Salón Mariano Moreno del Palacio Municipal de Morón (Alte. Brown 946), es necesario realizar una inscripción previa en la Dirección de Políticas para Personas Mayores, en Pellegrini 622. Para más información, comunicarse al 11 2262-2018.