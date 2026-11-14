“Sembrando Conciencia”: El festival de Isla Verde se realizará este domingo en El Palomar

Este domingo 15 de noviembre a partir de las 15, la organización ambiental Isla Verde llevará a cabo su festival "Sembrando Conciencia", una actividad destinada a toda la comunidad con el objetivo de compartir los conocimientos de la preservación del medio ambiente y de pasar un buen rato entre vecinos y vecinas.





El festival, que se viene realizando desde hace años en el barrio, tendrá lugar en la Plaza de la Naturaleza (Derqui y Corvalán, El Palomar) para seguir concientizando sobre la lucha por el cuidado de la naturaleza en el distrito.





Dentro de las actividades que se realizarán durante el festival, se encuentran distintas intervenciones artísticas, una feria artesanal, una asamblea abierta y diversas charlas y actividades para toda la familia.





Entre las charlas y talleres que se llevarán a cabo en el evento de este fin de semana, se encuentran las charlas sobre plantas exóticas invasoras, a cargo de uno de los técnicos jardineros y licenciados en Conservación de la organización.





Además, el encuentro contará con musicalización en vivo, a cargo del trío de tango "El Cimbronazo"; y una clase de tango para principiantes, a cargo de la profesional Rocío Duarte.





Por otra parte, según destacaron desde Isla Verde, durante el festival de este domingo se realizarán encuentros informativos sobre el activismo de la organización.





La cita para participar del festival "Sembrando Conciencia" es este domingo 15 de noviembre a partir de las 15 en la Plaza de la Naturaleza de El Palomar (Derqui y Corvalán). La actividad es abierta a la comunidad, pero se suspende en caso de lluvia.