La CGT Regional Morón, Ituzaingó y Hurlingham fijó fecha para renovar su conducción

La CGT Regional Morón, Ituzaingó y Hurlingham fijó la fecha para la renovación formal de su conducción. La elección del nuevo esquema de liderazgo se llevará a cabo el 26 de noviembre en la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales de Morón, Ituzaingó y Hurlingham (STMMIH). La decisión se alcanzó tras un plenario preparatorio en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Morón, donde deliberaron representantes de más de 50 organizaciones sindicales de la región.



Durante el plenario en la UOM, los gremios presentes buscaron un acuerdo para definir la integración de un nuevo triunvirato al frente de la central obrera regional.

Los dirigentes presentes en el plenario

Entre los referentes que asistieron estuvieron Jorge D’Andrea, secretario general de Sanidad; Rubén Andrada, titular de la UOM Morón; Alfonso Martínez, secretario adjunto de Gastronómicos; y Domingo Bruno, secretario general de ese gremio. Por el sindicato municipal participaron el secretario general, Gustavo Sanz; el secretario adjunto, Carlos Rodríguez; y el secretario de Deportes, Sergio Cabrera.



También formaron parte Hugo Pintos, del Sindicato de Comercio; Ricardo Carlos Gamarra, secretario general de La Bancaria Delegación Morón; y Claudia Schiavello, secretaria general de SADOP, junto a otros representantes sindicales de la zona.

Antecedentes de la discusión de autoridades

El proceso de renovación ya había comenzado a tomar forma en octubre a partir de una reunión en la sede de ATSA. Según lo informado por el diario ANTICIPOS, en esos encuentros previos se evaluaba una conducción con Jorge D’Andrea, Ricardo Carlos Gamarra y Alfonso Martínez como secretarios generales. Para las secretarías adjuntas se mencionaba a Rubén Andrada, Oscar “El Gringo” Rizzo y Claudia Schiavello.

Antecedentes de la conducción saliente

La discusión por la conducción busca suceder a la etapa iniciada el 22 de julio de 2022. La directiva actual está integrada por Jorge D’Andrea, Alfonso Martínez y Marcelo Notario, acompañados por Oscar Rizzo, Nahuel Segovia y Néstor Federico como secretarios adjuntos, expresando una conducción encabezada por Sanidad, Gastronómicos y Camioneros.