Ituzaingó: entrega de premios en la Liga Comunitaria de Fútbol y un campeón de Villa Udaondo

El domingo 15 de noviembre, el Polideportivo La Torcaza, fue el escenario para el cierre de la temporada de las Ligas Comunitarias Infantiles y Juveniles de Ituzaingó. La jornada estuvo marcada por la ceremonia de premiación y la entrega de medallas a los cientos de jóvenes que compitieron a lo largo del año. El intendente Pablo Descalzo, junto a directivos del área de deportes, acompañaron a las familias y a las delegaciones en este evento que consolida el trabajo de los clubes de barrio.

El deporte como política pública

Las Ligas Comunitarias representan una política pública sostenida y vigente desde el año 2019. Su objetivo central es el fortalecimiento del deporte comunitario mediante la creación de un entorno que promueva valores fundamentales para el desarrollo social. Entre los pilares de esta iniciativa se destacan el fomento del trabajo en equipo, la inclusión, el respeto mutuo, la actividad física y la promoción de una vida saludable entre los niños y niñas del distrito.



A través de esta estructura el municipio busca garantizar un acceso equitativo al deporte. La liga se concibe como una herramienta de integración que asegura espacios de encuentro para toda la comunidad ituzainguense, alejando a los jóvenes de la calle y brindándoles un marco de contención institucional a través de las entidades deportivas locales.



Durante la ceremonia de cierre, el jefe comunal subrayó el rol indispensable que ocupan estas organizaciones en el entramado social del municipio. “Los chicos y chicas necesitan contar con espacios de encuentro, pertenencia, identificación y contención, y a eso apuntan cada una de las instituciones deportivas de Ituzaingó”, destacó el intendente Descalzo ante los presentes, reafirmando el compromiso del Estado municipal con el desarrollo de la infraestructura y el apoyo logístico a los clubes.

Cifras de una jornada masiva

El impacto de las Ligas Comunitarias se refleja de manera directa en su poder de convocatoria. Los registros oficiales de la competencia evidencian una participación masiva que consolida a este torneo como uno de los más importantes de la región. En total, la edición 2026 congregó a 847 jugadores distribuidos en dos categorías; juveniles e infantiles.





Club la Esquina, de Villa Udaondo, campeón de la liga

Clubes protagonistas y el gran campeón

El éxito de las Ligas Comunitarias radica en el trabajo territorial de las sociedades de fomento y los clubes de barrio. Múltiples instituciones presentaron equipos en las distintas categorías, movilizando a sus comunidades y consolidando el sentido de pertenencia en cada rincón de Ituzaingó.

En la categoría de Fútbol Infantil, la competencia contó con la participación de doce instituciones deportivas.



El Club Amigos de Ituzaingó, La Sociedad de Fomento La Piedad, El Club El Fortín, la Sociedad de Fomento Libertador , el Club Los Manzanares, el Club Fútbol GT y la Sociedad de Fomento Iparraguirre.



Completaron la nómina, la Sociedad de Fomento Los Cardales, el Club Estudiantes de Villa Udaondo, el Club Nuevo Inter y el Club All Haz.



En lo que respecta a la Liga Juvenil, el torneo integró a diez equipos; La Sociedad de Fomento La Piedad, el Club Defensores de Malvinas y el Club La Esquina , A ellos se sumaron el Club 2 de Abril, El Club Aluminé, el Club Los Manzanares, el Club Jaguares, el Club El Fortín y Club de Fútbol GT. Completó la grilla la Sociedad de Fomento Libertador



Dentro de este amplio marco competitivo, la institución que se alzó con la máxima gloria deportiva fue el Club La Esquina de Villa Udaondo. Tras una temporada de alto nivel y demostrando una gran solidez en el campo de juego, el Club La Esquina se consagró campeón indiscutido del certamen. La institución campeona no solo brilló por sus resultados deportivos, sino también por su constante compromiso con la liga, aportando un total de 65 jóvenes al torneo, divididos en 50 jugadores para la categoría infantil y 15 jugadores para la exigente categoría juvenil.



La consagración del Club La Esquina, junto con la masiva entrega de medallas a todos los participantes, marcó el final de una temporada que trasciende lo estrictamente deportivo. Las Ligas Comunitarias Infantiles y Juveniles de Ituzaingó cerraron el año reafirmando que, más allá de los resultados en el marcador, el verdadero triunfo radica en la inclusión, la salud y la unidad de los barrios.