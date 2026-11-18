Con el propósito de seguir generando ámbitos de aprendizaje, intercambio y acompañamiento comunitario, el Municipio de Morón llevará adelante una clase abierta de psicología destinada a vecinos y vecinas de la tercera edad.





La iniciativa se enmarca dentro de las actividades de la Universidad de Adultos Mayores, un programa educativo municipal con más de dos décadas de trayectoria en el distrito.





El encuentro tendrá lugar mañana, jueves 19 de noviembre de 11 a 13, en las instalaciones de la histórica Sociedad de Fomento Primera Junta, ubicada en Congreso 1728, en la localidad de Haedo.





La jornada está pensada como una propuesta participativa donde la palabra y las experiencias de los asistentes serán el motor principal. Durante las dos horas de encuentro, se trabajará sobre tres ejes centrales:





• Vínculos saludables: Herramientas para fortalecer los lazos afectivos, familiares y sociales en esta etapa de la vida.

• Perspectiva de derechos: Reflexión sobre el rol activo de las personas mayores en la sociedad y la garantía de sus derechos ciudadanos.

• Derribar prejuicios: Un análisis colectivo para desarmar los mitos y estereotipos culturales que suelen asociar la vejez únicamente con la pasividad o el aislamiento.

La importancia de cuidar la salud mental durante la vejez

Según los y las profesionales de la salud mental, el bienestar psicológico es un pilar fundamental para transitar una vejez plena y con buena calidad de vida, aunque muchas veces quede relegado frente a los controles de salud física.





Distintos especialistas en psicogerontología señalan que atender la esfera emocional en los adultos mayores aporta beneficios directos, ayudando a combatir la soledad no deseada, estimulando las funciones cognitivas y fortaleciendo la autoestima y la autonomía.





De este modo, el encuentro de mañana en Haedo se presenta como una excelente oportunidad gratuita para que los vecinos de la zona se acerquen, conozcan la dinámica de los talleres municipales y compartan en un espacio seguro y saludable.