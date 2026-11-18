Una buena noticia para quienes buscan cuidar el bolsillo en las compras del hogar, es el anuncio de las nuevas promociones y ofertas que aplicará esta semana el Mercado Bonaerense Fijo de Ituzaingó. Y es que el espacio, ubicado en Caaguazú 2283 (Ituzaingó Sur), reúne desde carnes y verduras hasta lácteos y panificados a precios accesibles.



Las ofertas de actualizan de manera constante, algo que contribuye a que el lugar siga siendo una de las opciones más elegidas en zona oeste. A esa propuesta se suma un beneficio clave: la posibilidad de ahorrar un 40% sobre el total de la compra con Cuenta DNI del Banco Provincia.



Desde su puesta en funcionamiento, el Mercado Bonaerense Fijo generó una dinámica particular en su día a día, de la que forman tanto productores como comerciantes. Ese movimiento cotidiano fue clave para que el lugar se instalara como uno de los puntos de comercialización directa más elegidos por vecinos y vecinas de la región. El modelo acorta el camino entre quien produce y quien compra, y apunta justamente a ofrecer precios más accesibles.





Desde su inauguración a mediados de 2023, fruto de la articulación entre el gobierno municipal y la gestión provincial, el Mercado Bonaerense Dijo experimentó un crecimiento notable. El mercado atrae en la actualidad a más de 20.000 personas por mes, una afluencia masiva que subraya el éxito de una política pública que, tras implementarse inicialmente con ferias itinerantes, ahora se consolida en espacios físicos de comercialización directa.



El Mercado Bonaerense es una política pública que se desarrolla en más de 123 distritos de la provincia de la provincia de Buenos Aires. Su despliegue territorial permitió, desde la puesta en funcionamiento del programa, la articulación con más de 2.300 productores locales y regionales.

Estas son algunas de las ofertas que presentó para esta semana el Mercado Bonaerense Fijo



