El próximo 15 de diciembre comenzará a funcionar formalmente la nueva Policía Municipal de Morón. Así lo confirmó el secretario de Seguridad del distrito, Damián Cardoso, quien precisó cómo será el despliegue inicial de la fuerza preventiva en las calles del partido.



La primera camada estará conformada por 150 agentes, hombres y mujeres retirados de otras fuerzas de seguridad, capacitados en normativas locales y en la geografía de los barrios. El Municipio prevé formar nuevos aspirantes durante 2027 para ampliar la dotación del cuerpo.

Equipamiento y despliegue inicial

El patrullaje comenzará con 30 vehículos municipales, 10 motos y binomios de agentes a pie. El personal dispondrá de chalecos antibalas, equipos de comunicación, esposas, tonfas y pistolas y fusiles Byrna de aire comprimido, considerados de baja letalidad.



El proyecto constituye una de las apuestas principales de la gestión encabezada por el intendente Lucas Ghi, quien remarcó: ""para nosotros es quizá la apuesta más importante que nos tocó llevar adelante en estos años de gestión"".



A su vez, Lucas Ghi cuestionó las posturas extremas ante la inseguridad: ""Hay como una dicotomía ahí entre una mirada pseudo progresista, donde hasta que no se transforme socialmente la realidad y todo el mundo tenga trabajo no se puede hacer nada, o en el otro extremo la idea de que hay que meter bala. Lo que nosotros nos propusimos es construir equipos, profesionalizar la tarea, mejorar los estándares, monitoreo permanente y convocar a los mejores"".

Alcances y limitaciones por decreto

Regulada por el decreto 1519/2026 firmado por Lucas Ghi, la Policía Municipal tendrá funciones exclusivamente preventivas: presencia en la vía pública, recepción de alertas de emergencia, asistencias de urgencia y escucha inicial no revictimizante a víctimas de violencia de género.



El artículo 25 del decreto fija que ante un presunto delito los efectivos deberán resguardar a las víctimas, frenar la agresión dentro de los límites legales, solicitar auxilio al 911 y preservar el lugar. Sin embargo, Damián Cardoso aclaró que no realizarán allanamientos, investigaciones ni traslados: ""Estas Policías Municipales son de prevención tienen limitaciones: no hace allanamientos, no hace investigaciones, no hace traslado de detenidos. Lo que sí, si se encuentra con un delito, lo hace cesar el delito, detiene al agresor y automáticamente lo pone a disposición de las autoridades provinciales"".