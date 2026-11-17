Con el objetivo de fortalecer las redes de contención y construir respuestas colectivas frente a las problemáticas que atraviesan los jóvenes, el Municipio de Ituzaingó convocó a participar de la 14.ª Jornada Anual de la Dirección de Niñeces y Adolescencias (DINAI).





Bajo el lema "Salud mental en las adolescencias: lo comunitario y la corresponsabilidad como desafío", el encuentro se desarrollará el próximo jueves 19 de noviembre, de 8:30 a 13:30, en el Polideportivo La Torcaza, ubicado en Pringles 1279.





La participación requiere inscripción previa a través del formulario en línea difundido por la organización.





"Porque acompañar a las adolescencias es una responsabilidad compartida, necesitamos fortalecer las redes, construir respuestas colectivas y seguir potenciando nuestras prácticas", destacaron desde la DINAI.





Según adelantaron desde la organización de la jornada, el encuentro de salud mental de esta semana estará enfocado en problemáticas específicas que afectan a los y las jóvenes, tales como la prevención del suicidio y la construcción de estrategias de abordaje territorial, comunitario e intersectorial.





La jornada está pensada como un espacio de intercambio, reflexión y formación colectiva destinado a profesionales, docentes, referentes barriales, familias y actores sociales del distrito.





La cita para participar de la nueva jornada de salud mental en las adolescencias es este jueves 19 de noviembre a las 8:30 en el Polideportivo La Torcaza (Pringles 1279, Ituzaingó).