El reconocido festival Buenos Aires Cumbia llegará por primera vez a la Zona Oeste del Gran Buenos Aires con una jornada masiva dedicada a la música tropical. El evento se llevará a cabo el próximo sábado 21 de noviembre, a partir de las 20 horas, en las instalaciones del Estadio Deportivo Morón, en el municipio de Morón. La propuesta promete convocar a miles de fanáticos del género en una velada de baile que se extenderá durante toda la noche y hasta el amanecer.

Una grilla cargada de referentes de la cumbia

La primera edición en la región se desarrollará bajo la consigna de los organizadores ""en el Oeste está el agite"", buscando consolidar una fiesta de gran escala en la zona. Para esta ocasión, la organización confirmó un line-up compuesto por destacados referentes de distintas etapas de la cumbia. Entre los shows principales se destacan las actuaciones en vivo de La Delio Valdez, La T y La M y El Polaco, tres de los nombres con mayor convocatoria de la escena musical actual.



La grilla de espectáculos en vivo se completará con la presencia de artistas y agrupaciones de reconocida trayectoria dentro de la música tropical. Subirán al escenario del Estadio Deportivo Morón el cantante Mario Luis, el proyecto Román El Original, la banda Los Gedes y la artista Damaris. A lo largo de la jornada, la propuesta artística recorrerá tanto los clásicos históricos del género tropical como las canciones más populares de los artistas convocados.

Musicalización y venta de entradas

Además de los recitales y shows en vivo de las bandas convocadas, la ambientación y la música de la fiesta contarán con la participación de DJs invitados. La musicalización del festival estará a cargo de Sugar Baby y Debo DJ, quienes se ocuparán de mantener el ritmo y el baile entre las distintas presentaciones sobre el escenario montado en el predio ubicado en Morón.



En relación con los accesos para presenciar el evento en el Estadio Deportivo Morón, las entradas ya se encuentran disponibles para la venta de manera anticipada. Las personas interesadas en asistir pueden consultar la disponibilidad de localidades y adquirir sus tickets ingresando a la plataforma digital Passify. Actualmente, la organización tiene habilitada la venta correspondiente a la Preventa 5 General, la cual cuenta con un valor de $48.000.



Con esta propuesta musical de escala masiva, la Zona Oeste sumará una noche clave para la cumbia, reuniendo en un mismo recinto a figuras emblemáticas y exponentes actuales del ambiente tropical.