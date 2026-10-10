Ituzaingó: cayó una banda que usaba inhibidores de portones para asaltar viviendas

Una banda criminal que utilizaba inhibidores de señal para violentar portones eléctricos y robar en viviendas de Ituzaingó fue desbaratada en las últimas horas. El avance de la investigación fue posible gracias a la articulación entre el sistema de denuncias "Ojos en Alerta", el Centro de Monitoreo municipal y la Policía Bonaerense, lo que derivó en múltiples allanamientos en el partido de Tres de Febrero.



El hecho que disparó la pesquisa ocurrió el pasado 1 de octubre. Ese día, un grupo de delincuentes logró ingresar a una propiedad del distrito, ubicada en Vilela y Laprida, tras emplear un dispositivo tecnológico capaz de imitar la frecuencia del portón corredizo.



Sin embargo, la maniobra fue advertida en tiempo real por los propios moradores a través de sus cámaras de seguridad privadas. De inmediato, las víctimas emitieron un aviso mediante la aplicación municipal, lo que activó un rápido operativo cerrojo con móviles locales y efectivos policiales.

A partir de allí, los investigadores comenzaron a reconstruir los movimientos de la banda. El relevamiento del Centro de Operaciones Municipal, sumado al aporte de los registros de las cámaras de la vivienda, permitió establecer que la propiedad ya había sido "marcada" previamente. Las imágenes demostraron que la noche del 28 de septiembre, días antes del golpe, sospechosos vinculados al hecho habían estado merodeando el lugar.



Además, el análisis de los videos y el sistema de monitoreo de patentes lograron identificar el rodado en el que se movilizaban y confirmar la participación de un tercer cómplice que brindaba apoyo logístico desde el vehículo.



Con todas las pruebas recolectadas, la Justicia autorizó los procedimientos para desarticular al grupo delictivo. En ese marco, se ejecutaron tres órdenes de allanamiento simultáneas en distintos domicilios de la localidad de Derqui, en el partido de Tres de Febrero.

Desde la Secretaría de Seguridad de Ituzaingó destacaron que la rápida respuesta ante el ilícito y el posterior esclarecimiento del caso fueron el resultado directo del trabajo coordinado entre el compromiso vecinal mediante la app Ojos en Alerta, la tecnología de monitoreo y el rápido accionar de las fuerzas de seguridad y la Justicia.