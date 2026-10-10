Moreno: dictan capacitaciones presenciales para obtener y ampliar licencias de conducir

El Municipio de Moreno continúa con el desarrollo del Curso Presencial para Primera Licencia y Ampliación de Licencia de Conducir, una instancia de formación orientada a fortalecer los conocimientos necesarios para una circulación más segura y responsable en todo el distrito de Moreno.



Las jornadas están organizadas a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio y se encuentran formalmente a cargo de la Coordinación General de Seguridad Vial y Capacitaciones. Esta área trabaja activamente con las y los aspirantes a obtener licencias tanto para automóviles como para motocicletas, combinando contenidos teóricos y prácticos.

Contenidos y temas del curso presencial

Durante las clases dictadas en estas instancias de capacitación presencial, se abordan de manera integral las normativas viales vigentes. Asimismo, los talleres incluyen contenidos focalizados en el desarrollo de hábitos de conducción defensiva, conocimientos mecánicos básicos del vehículo y diversas pautas fundamentales destinadas a mejorar la convivencia en la vía pública.



Estas etapas educativas obligatorias forman parte constitutiva del proceso regular para la obtención inicial y la posterior ampliación de las licencias de conducir en la comuna. Según la información brindada por las autoridades locales, se busca generar mayor conciencia ciudadana sobre las responsabilidades individuales y colectivas al momento de estar al volante, apuntando de forma directa a la prevención de siniestros viales y al ordenamiento de la movilidad en el espacio urbano.

Consultas, turnos y lugar de atención

Si querés realizar el trayecto formativo o requerir información detallada sobre la disponibilidad de turnos, podés comunicarte de manera directa al teléfono 237-4035620. También se encuentra habilitada la atención presencial, para lo cual tenés que acercarte a la oficina ubicada en Joly 2844 oficina 32 educación vial, en la localidad de Moreno.



Para obtener más información sobre los cronogramas y novedades del área, la administración comunal dispone de actualización permanente en sus redes sociales oficiales a través de la cuenta de @transitosecretaria. De esta manera, el gobierno local da continuidad a la implementación de acciones de concientización y capacitación vinculadas al ordenamiento de la movilidad urbana.