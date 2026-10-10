"Salvá tu piel": El operativo de chequeo dermatológico gratuito llega a Morón

LALCEC Morón vuelve a ser parte del operativo "Salvá tu piel", una iniciativa que busca concientizar sobre la prevención del cáncer de piel, a partir de la habilitación de chequeos gratuitos a los que podrán acceder los vecinos y las vecinas del distrito.





La propuesta de salud, impulsada por el laboratorio dermatológico La Roche Posay, fue adoptada por LALCEC Morón, que ofrecerá controles dermatológicos gratuitos todos los martes, con atención de la Dra. Silvina Monroy en la sede de Sarmiento al 509.





El operativo "Salvá a tu piel" se realiza en todo el país desde hace ya más de una década y tiene como objetivo concientizar sobre el diagnóstico precoz, la consulta dermatológica al menos una vez al año y el uso diario de protector solar.





Este año, las personas interesadas en realizarse el control en LALCEC Morón deben solicitar previamente un turno, comunicándose por WhatsApp al 11-5963-4818 o llamar al 4627-6714 / 4629-4784.





¿Cómo identificar un lunar sospechoso?: El Método ABCDE

Según indican desde La Roche Posay, antes de ir a un chequeo dermatológico es posible vislumbrar las señales de que un lunar puede ser sospechoso y es motivo de consulta médica.





El método ABCDE está aprobado, desarrollado y utilizado por

dermatólogos de todo el mundo. Cada letra corresponde a un aspecto

determinado de los lunares al cual es necesario prestarle atención.





A: Asimetría (un lunar puede ser redondo y simétrico pero, en caso de asimetría, hay que consultar a un especialista)





B: Bordes (hay que prestar atención a los lunares que tienen bordes irregulares y desparejos)





C: Color (si un lunar tiene un color no homogéneo que va de marrón claro a marrón oscuro, debería ser motivo de consulta médica)





D: Diámetro (se recomienda consultar a un especialista si los lunares son de gran tamaño)





E: Evolución (si el lunar cambia en tamaño y color con el paso del tiempo, hay que ir al dermatólogo).





Para realizar un chequeo dermatológico gratuito en Morón, es posible participar de la iniciativa "Salva tu piel" del laboratorio La Roche Posay todos los martes en la institución LALCEC Morón.