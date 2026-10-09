Morón debate el pensamiento del Papa León XIV: Este viernes habrá una charla sobre la encíclica "Magnifica Humanitas"

La expectativa por la llegada del Papa León XIV continúa creciendo y el conurbano se prepara para recibir al Sumo Pontífice con charlas, encuentros y debates de fieles que incluyen la participación de distintos sectores de la comunidad civil y sindical.





Uno de ellos es el encuentro que tendrá lugar este viernes 9 de octubre a las 17:30 en la Seccional de la UOM de Morón, ubicada en Sarmiento al 1069, en donde se llevará a cabo una charla sobre el pensamiento del flamante nuevo Papa, en específico, sobre su encíclica "Magnifica Humanitas".





El evento, abierto a la comunidad, está organizado por el Municipio de Morón en conjunto con la Unión Obrera Metalúrgica y se presenta como un pilar fundamental dentro de la agenda de preparación comunitaria antes de que el líder de la Iglesia Católica llegue al país.





Una encíclica sin precedentes y el foco en el mundo del trabajo

Durante la jornada de esta tarde, el eje central estará puesto en debatir la encíclica "Magnifica Humanitas", el documento doctrinal más reciente del Papa León XIV que aborda la cuestión del cuidado de la humanidad y sus valores en los tiempos del avance de la Inteligencia Artificial.





La charla de este viernes en Morón abordará las líneas pastorales que el Pontífice traza respecto a la dignidad humana, la justicia social en las economías globales y el rol del trabajo organizado en los territorios periféricos.





Asimismo, la charla contará con una mesa de expositores, con la participación del secretario general de la UOM Morón, Rubén Andrada; el especialista Carlos Javier García, quien realizará un desglose teórico y social de la encíclica; y José María Ghi, quien estará a cargo de la coordinación general del panel y el encuentro.





La cita para disfrutar de una charla debate sobre el pensamiento del Papa León XIV y su encíclica "Magnifica Humanitas" es este viernes 9 de octubre a las 17:30 en la sede de la UOM de Morón (Sarmiento 1069). La actividad es abierta a la comunidad.