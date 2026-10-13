Morón: detuvieron a un menor armado tras amenazar y disparar contra un vecino

Un adolescente fue aprehendido en el partido de Morón acusado de portar un arma de fuego e intimidar a un hombre en la vía pública. El procedimiento policial se desencadenó tras la respuesta a un llamado de alerta recibido en el sistema de emergencias 911.



El hecho ocurrió en inmediaciones de la intersección de las calles Azul y Mburucuyá. En dicho punto del distrito, el personal policial entabló conversación con una mujer que denunció los momentos de agresión vividos minutos antes. De acuerdo con el testimonio brindado por la testigo presencial a las fuerzas de seguridad, el menor de edad habría efectuado disparos con una pistola contra su esposo.

Retención vecinal y secuestro del arma

Según la reconstrucción elaborada a partir del relato de la denunciante, el joven intentó escaparse a pie del lugar de manera inmediata tras el ataque. Sin embargo, la tentativa de fuga fue rápidamente frustrada cuando allegados a la pareja atacada lograron interceptarlo y reducirlo a pocos metros de la escena, manteniéndolo retenido en la vía pública hasta la llegada efectiva de los efectivos policiales.



Al tomar intervención en el lugar, los agentes de la fuerza de seguridad procedieron a la aprehensión formal del sospechoso. Durante la requisa de rigor efectuada en el sitio, le incautaron un revólver calibre 22 largo que presentaba la numeración de serie completamente suprimida. El armamento quedó bajo custodia como elemento clave para la causa judicial.

Traslado médico y carátula de la causa

Como consecuencia de la acción efectuada por los allegados a las víctimas que lo redujeron antes del arribo policial, el aprehendido presentaba diversas lesiones visibles en su cuerpo. Según la información oficial brindada por las fuerzas de seguridad, el menor sufrió politraumatismos generales, aunque la evaluación médica correspondiente constató que los cuadros no ponían en riesgo su vida. Debido a esta situación, fue derivado a un centro de salud cercano para recibir asistencia médica.



La investigación iniciada en el municipio de Morón fue caratulada de manera oficial bajo la figura de ""Portación de arma de fuego de uso civil y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego"". Las autoridades continuarán trabajando para establecer las circunstancias exactas del hecho.