Morón inauguró un nuevo Salón de Usos Múltiples en el Parque Deportivo de El Palomar

El Municipio de Morón inauguró formalmente un nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM) en el Parque Deportivo de la Reserva Natural de El Palomar. El acto de apertura estuvo encabezado por el intendente Lucas Ghi, quien contó con la compañía de funcionarios del gabinete local y representantes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, organismo provincial con el que se ejecutó la construcción del edificio.



La obra posee una superficie cubierta de 295 metros cuadrados orientada a consolidarse como un espacio de encuentro, formación e integración comunitaria. Las nuevas instalaciones constan de un salón principal, área de recepción, oficina para tareas administrativas, sanitarios adaptados para personas con discapacidad, vestuarios, sala de enfermería y cocina. Además, el proyecto sumó una galería semicubierta en el ingreso y un playón exterior de 100 metros cuadrados destinado a actividades aeróbicas y talleres al aire libre.



Durante la jornada de presentación, los vecinos de la zona participaron de actividades deportivas y recreativas. En ese contexto, Lucas Ghi valoró el rol del Estado local en la creación de infraestructura pública: ""Lo público, porque es de todos, tiene que ser accesible y de calidad, tiene que ser prestigioso, cuidado y tiene que producirnos orgullo"".



En la misma línea, el jefe comunal destacó la importancia ambiental y social del predio ubicado en El Palomar: ""Lo que nos propusimos fue que este espacio sea de la comunidad y forme parte de este patrimonio verde, de esta perla natural que teníamos a la vuelta de casa, frente a nuestros barrios, y que antes no podíamos disfrutar"". Asimismo, remarcó la significación de haber transformado el terreno en ""un espacio para poquitos en un espacio para muchos"".

Equipamiento y preservación ecológica en la Reserva Natural

La incorporación del nuevo edificio refuerza la infraestructura del Parque Deportivo El Palomar, integrándose al área protegida de la Reserva Natural de El Palomar. El pulmón verde abarca una extensión de 113 hectáreas destinadas a la conservación del ecosistema nativo, preservando ambientes de talar, pastizal pampeano y zonas ribereñas, además de albergar una variada diversidad de flora y fauna local.



El sector deportivo está emplazado en la intersección de la colectora del Acceso Oeste (mano a Luján) y la calle Presidente Derqui. Las instalaciones al aire libre del parque incluyen un playón multideportivo, pista de skate, canchas para la práctica de beach vóley, sectores de descanso y un circuito aeróbico de 1,6 kilómetros de extensión.



Por otro lado, el sector de la Reserva Natural permanece abierto de miércoles a domingos y feriados, entre las 9 y las 17 horas, ofreciendo jornadas de exploración, proyectos de educación ambiental y tareas de concientización para los visitantes.