Castelar: serruchó una gruesa linga y robó una bicicleta en pleno centro

Un trabajador de una radio local sufrió el robo de su bicicleta mientras se encontraba en horario laboral en pleno centro de Castelar. El hecho ocurrió a dos cuadras de la estación, donde un individuo logró cortar una gruesa linga de moto con la que el rodado estaba asegurado desde el cuadro y la rueda.



Según el relato de la víctima, quien radicó la denuncia en la Comisaría 7.ª de Castelar Norte, la secuencia se dio durante la mañana sobre la calle Avellaneda al 1060, esquina Montes de Oca. El trabajador había llegado a su lugar de trabajo cerca de las 9:00 y dejó la bicicleta atada en el mismo lugar que utilizaba desde hace más de un año. Cuando finalizó su turno a las 13:30, el vehículo ya no estaba.



Toda la secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad. En las imágenes se observa cómo el delincuente se detiene frente a la bicicleta, saca una herramienta de su mochila con la que serrucha la linga, vuelve a guardar sus cosas y finalmente escapa pedaleando por la vereda.

Preocupación por robos similares

El caso refleja una modalidad frecuente en el centro de Castelar. Meses atrás, la misma víctima había sufrido un robo similar a pocas cuadras, sobre la calle Pompeya, aunque en esa ocasión logró recuperar su bicicleta cerca de la Plaza del Vagón.



Al analizar el video del nuevo hecho, otros trabajadores de la zona comercial advirtieron que la descripción del asaltante coincide con el autor de robos recientes y similares, una situación que dificulta la rutina de quienes se movilizan en este medio para ir a trabajar.