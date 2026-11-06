6 de nov. de 2026
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Morón lanza un programa de beneficios para trabajadores de plataformas

Melina Alderete

1 min de lectura

El programa municipal está destinado a trabajadores y trabajadoras de Morón que realicen actividades de reparto, transporte u otros servicios a través de plataformas digitales.

Morón lanza un programa de beneficios para trabajadores de plataformas
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El Municipio de Morón presentó un nuevo programa destinado a los trabajadores y las trabajadoras de las plataformas digitales, una iniciativa que busca seguir apostando a la inclusión laboral y la ampliación de derechos.

Se trata de "Morón te acompaña", una propuesta que incluye diversos beneficios, como descuentos en comercios y servicios, capacitaciones, asesoramiento legal, servicios de salud y espacios de apoyo y descanso en lugares seguros.

El programa municipal está dirigido a trabajadores/as mayores de 18 años, residentes en Morón, y que desarrollen actividades de reparto, transporte u otros servicios mediados por plataformas digitales.

Una iniciativa para ampliar derechos

Dentro de los beneficios contemplados en el programa "Morón te acompaña" para los trabajadores y las trabajadoras de plataformas, se destacan:

  • Hasta un 20 por ciento de descuento en comercios gastronómicos
  • Descuentos con altos topes de reintegro en reparación del vehículo registrado, utilizado para trabajar
  • Descuentos en todo tipo de seguros, desde anti robo a destrucción total

La inscripción al programa es sin costo y pueden registrarse quienes trabajen para cualquiera de las plataformas digitales. Una vez realizada la inscripción, la persona recibirá una credencial que le permitirá acceder a los beneficios del programa.

Dicha credencial podrá ser retirada en el Palacio Municipal (Almirante Brown 946) de lunes a viernes de 9 a 14 o en la Oficina de Desarrollo Productivo (Almirante Brown 963, primer piso) de lunes a viernes de 9 a 14.

Conocé el listado completo de los locales adheridos a los descuentos y beneficios acá.

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