Ituzaingó: robaron en Casa TEA y usan el celular de la institución para intentar estafar

Casa TEA, la asociación civil de Ituzaingó que brinda asistencia gratuita a personas dentro del espectro autista y sus familias, fue blanco de un robo en las últimas horas. Delincuentes vandalizaron sus instalaciones, robaron equipos y utilizaron el teléfono celular de la institución para intentar estafar a los contactos pidiendo transferencias de dinero.



El ataque ocurrió pasadas las 22 horas en la sede ubicada en la calle Belén al 1386, en su intersección con Brandsen. El episodio fue advertido por vecinos de la zona, quienes comenzaron a pedir ayuda tras observar a un sujeto salir corriendo del lugar con un parlante en la mano.



Al llegar a las instalaciones pocos minutos después, los integrantes constataron los destrozos. Los asaltantes habían forzado un portón de cierre automático y arrojado un piedrazo para romper un vidrio e ingresar al recinto. Si bien los efectivos policiales acudieron rápidamente tras el alerta, los delincuentes ya habían logrado escapar.



Entre los elementos sustraídos se encuentran un proyector con apenas un mes de uso, un parlante fundamental para las sesiones y el teléfono celular institucional. Sobre este último punto, desde la entidad lanzaron un aviso urgente, ya que los implicados comenzaron a enviar mensajes por WhatsApp pidiendo dinero, por lo que solicitaron a la comunidad no responder y bloquear la línea de inmediato.

Suspensión de las actividades e impacto en la comunidad

A raíz del robo y los daños edilicios, la institución informó mediante un comunicado que todas las actividades estarán suspendidas durante esta semana para abocarse a la reparación del espacio, avisando a las familias que irán informando cada avance "para poder reencontrarnos lo antes posible".



El impacto es profundo para esta entidad sin fines de lucro, que brinda contención gratuita a más de 200 personas por semana mediante asesoramiento sobre derechos y talleres de teatro, arteterapia, musicoterapia y habilidades sociales. El ataque ocurrió, además, en plena preparación para las muestras de fin de año.



Frente a los altos costos que implican la reposición de los vidrios y la instalación de nuevas rejas de seguridad, desde Casa TEA apelaron a la histórica colaboración solidaria de los vecinos, comerciantes y empresas locales para lograr reconstruir el lugar y garantizar que los chicos puedan retomar sus actividades a la brevedad.



En ese sentido, Flavia, coordinadora de la institución, difundió los canales de comunicación alternativos para evitar que las donaciones caigan en los estafadores: "Acá están nuestros contactos por si alguien quiere ayudarnos con la reposición del vidrio y la colocación de las rejas".



Quienes deseen colaborar de manera segura pueden contactarse a través de la cuenta oficial de Instagram @casateaituzaingo o mediante WhatsApp a las líneas directas de las coordinadoras: 11-7603-6478 (Flavia), 11-3599-9027 (Carla) y 11-5385-9625 (Anna).