Un local de Ituzaingó regalará 230 cookies

Las redes sociales volvieron a transformarse en el escenario de un fenómeno viral con acento local. En las últimas horas, un video publicado en las plataformas digitales del emprendimiento gastronómico "Come & Cookies" despertó entusiasmo entre los vecinos de la Zona Oeste al anunciar una iniciativa que no se da todos los días.





Este sábado 7 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, estarán regalandoles 230 cookies artesanales a todas aquellas personas que se acerquen a cenar o realizar sus pedidos al local de Empanadazas, ubicado sobre la calle Santa Rosa al 1500.

La propuesta nace de una alianza entre ambos lugares para enriquecer la experiencia de los clientes. Hace tan solo unas semanas, coincidiendo con la inauguración del comercio de empanadas, desde la cuenta oficial de Come & Cookies contaron que habían sido convocados especialmente para incorporar sus elaboraciones a la carta del lugar, ofreciendo así una opción dulce para el postre.





La idea es que todos los vecinos que realicen sus consumiciones en el local se lleven de regalo, al finalizar su pedido, una galleta horneada para degustar en el momento o llevar a casa.





Dentro del panorama de la repostería artesanal de la zona, las creaciones de Come & Cookies se han ganado un lugar destacado entre los fanáticos del dulce por diversas características, entre las que se destacan el tamaño de sus piezas y su producción casera. Entre las variedades que se podrán encontrar en la carta del local se destacan cookies con nutella, mantequilla de maní y chocolate blanco.