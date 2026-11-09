Denuncian que una joven fue abusada sexualmente en un descampado de Hurlingham

Una joven de 25 años denunció que fue víctima de un abuso sexual en un descampado de Hurlingham. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en las inmediaciones de las vías del ferrocarril Urquiza, en el barrio Villa Club, y generó consternación entre los vecinos de la zona.



Según informaron fuentes de la investigación, el ataque se produjo poco después de las 4 de la mañana. La víctima caminaba por la avenida Arturo Jauretche y, tras cruzar la zona de vías para continuar por la calle Nuevo Tambo, advirtió que un hombre descendía desde el andén y comenzaba a seguirla a corta distancia.



La joven intentó apresurar el paso para escapar, pero el agresor la alcanzó rápidamente. Armado con un objeto metálico punzante, la sujetó del cuello y la amenazó. Pese a que ella le ofreció entregarle su teléfono celular al no llevar dinero encima, el atacante la obligó a continuar caminando bajo amenazas hasta un predio descampado situado frente al trazado ferroviario, en las cercanías de la calle Pigüé.

El ataque en el descampado y la búsqueda del agresor

En el terreno baldío, el individuo obligó a la joven a tirarse al suelo y consumó el abuso sexual. Antes de huir de la escena, el delincuente le robó el celular —un iPhone 14 blanco con funda marrón clara— y escapó a pie.



En estado de shock, la víctima retornó a su vivienda para higienizarse y posteriormente se dirigió a radicar la denuncia. En su testimonio ante el personal policial, aportó la descripción física del sospechoso: un hombre de unos 30 años, de 1,70 metros de altura, contextura delgada y tez morocha. Además, detalló que llevaba puesta una campera negra con detalles blancos, gorra blanca y pantalón oscuro.

Intervención de la Justicia y asistencia a la víctima

Frente a la gravedad del hecho, los profesionales intervinientes aplicaron el protocolo médico de profilaxis de rigor para brindar resguardo y atención sanitaria a la joven. En paralelo, personal de la Policía lleva adelante tareas de campo y patrullajes en el sector para poder dar con el paradero del prófugo.



La causa quedó caratulada de forma preliminar como abuso sexual agravado con acceso carnal. La investigación está a cargo de la fiscal Valeria Courtade, de la UFI Nº 3 de Morón, quien instruyó las diligencias correspondientes para identificar al autor del ataque.