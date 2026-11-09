La misa del Papa León XIV en Luján podrá seguirse en vivo desde Ituzaingó

Los vecinos de Ituzaingó podrán seguir en vivo la Santa Misa que el Papa León XIV brindará en Luján sin necesidad de salir del distrito. Es necesario remarcar que esta propuesta se encuentra organizada de manera conjunta por el Municipio de Ituzaingó y la parroquia, perteneciente al Obispado de Morón.



La iniciativa busca acercar el acontecimiento a las personas que tienen dificultades para trasladarse hasta el punto de encuentro principal en Luján. Para quienes no pueden hacer el viaje, la transmisión local aparece como una alternativa concreta para no quedar al margen de la jornada. Además, los organizadores quieren aprovechar la ocasión como un espacio de encuentro con la comunidad, donde los vecinos puedan reunirse a compartir la celebración.





El de Ituzaingó es uno de los 38 puntos de encuentro habilitados en todo el país, integrados en el marco de la visita oficial del Papa León XIV en Argentina. El diácono Gustavo Ares, de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, explicó el espíritu con el que abrirán las puertas del templo: "queremos que nadie quede afuera de este momento histórico. Abrir las puertas del templo para transmitir la misa es una manera de abrazar a los vecinos que no pueden viajar hasta Luján, transformando este espacio en una verdadera casa de oración y encuentro comunitario para todo el barrio".



Desde el municipio, por su parte, destacaron el trabajo articulado con las instituciones locales. "Por impulso de nuestro intendente Pablo Descalzo y desde la Delegación Municipal, nos pone muy contentos articular este tipo de iniciativas junto a las instituciones del barrio. Cada una de estas celebraciones expresa una riqueza y una identidad muy particular", señaló el delegado municipal Damián Berardo.



Quienes deseen participar deberán acercarse el miércoles 11 de noviembre, a partir de las 9:00hs, a la parroquia ubicada en Ollantay y El Pórtico. La misa que encabezará el Papa León XIV en Luján se podrá vivir en directo a través de la proyección organizada entre el gobierno local y la propia Parroquia Nuestra Señora del Carmen. La convocatoria apunta a vecinos de todo el barrio, en un marco de encuentro, esperanza y hermandad.