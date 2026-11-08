Feroz persecución desde Cañuelas a Merlo: robó hacienda, chocó y dejó a dos policías heridos

Un impactante operativo cerrojo que se extendió por más de una hora a lo largo de varios distritos del conurbano culminó este sábado en Merlo con la detención de un delincuente, el secuestro de una camioneta repleta de carne de faena clandestina y dos policías heridos tras un siniestro vial.



El hecho comenzó sobre la Ruta Provincial 6, en Cañuelas. Allí, efectivos del Comando de Prevención Rural intentaron identificar a los ocupantes de una Toyota Hilux que merodeaba el campo La Alemana. Ante la voz de alto, el conductor aceleró e inició una temeraria fuga por la Ruta Nacional 3 hacia La Matanza, para luego ingresar al partido de Merlo.



Según informó InfoCañuelas, la persecución finalizó abruptamente en el cruce de la Ruta Presidente Perón y el puente de la Av. Patricios, donde la camioneta perseguida realizó una mala maniobra y despistó.



Durante la secuencia, el móvil que venía en pleno seguimiento también colisionó. Por el impacto, el sargento sufrió lesiones leves, mientras que su acompañante, capitán, resultó con una fractura en el codo izquierdo. A pesar del siniestro, los uniformados lograron reducir al conductor.



Al requisar la camioneta, la policía halló cortes correspondientes a cuatro vacas Angus robadas y faenadas ilegalmente. Además, incautaron herramientas de corte, sierras y una carabina calibre .22 con mira telescópica y silenciador.



La Unidad Funcional de Instrucción de Cañuelas convalidó el accionar policial y formalizó la detención del sospechoso por el delito de robo agravado.