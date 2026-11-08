Así están los Playoffs del Torneo Clausura 2026

Sólo resta un partido para que se defina el cuadro de la Liga Profesional. Cómo quedarían los enfrentamientos y qué equipos pelean por avanzar.



El Torneo Clausura 2026 ya tiene prácticamente definidos los cruces de octavos de final, a la espera de un último encuentro que falta disputarse hoy entre Central Córdoba de Santiago del Estero vs Lanús.



Luego de los encuentros disputados ayer y de la igualdad por 2-2 entre Instituto y Newell's, el cuadro de los playoffs comenzó a tomar forma a la espera de un único partido que todavía puede alterar uno de los emparejamientos.



Entre los duelos que ya están definidos aparecen “La Gloria” frente a Huracán, Boca contra Independiente Rivadavia y Rosario Central ante Gimnasia de Mendoza.



En cambio, otros partidos todavía figuran como pendientes de confirmación, entre ellos los que podrían protagonizar River y Lanús, y Vélez y Belgrano.



Parte izquierda del cuadro



· Instituto (1° A) vs. Huracán (8° B) CONFIRMADO

· River (4° B) vs. Lanús (5° A): A CONFIRMAR

· Argentinos (2° B) vs. Independiente (7° A): CONFIRMADO

· Vélez (3° A) vs. Belgrano (6° B): A CONFIRMAR



Parte derecha del cuadro



· Rosario Central (1°B) vs. Gimnasia (Mza) (8° A) CONFIRMADO

· Defensa y Justicia (4°A) vs. Barracas Central (5°B) A CONFIRMAR

· Boca (2°A) vs. Independiente Rivadavia (7°B): CONFIRMADO

· Gimnasia (3° B) vs. Newell's (6°A): CONFIRMADO



* Todos los encuentros se disputarán el fin de semana del 21 y 22 de noviembre.

Solo queda un partido, Central Córdoba vs. Lanús, encuentro que jugarán hoy a las 19:30 hs, en Santiago del Estero, donde determinará la posición del Granate: por el momento, está en la quinta posición, pero en caso de ganar superará a Defensa (4°) y si lo hace por dos o más goles, también a Vélez (3°), por lo que los rivales de Gimnasia, River y Barracas no están definidos.



Luego de la disputa de 16 partidos en la fase regular, comenzará la etapa de playoffs del Torneo Clausura: el camino de los 16 clasificados iniciará en octavos de final.



Siguiendo el formato de partido único con localía del mejor ubicado, los mata-mata continuarán con los cuartos de final y las semifinales.



En todos los casos, si hay empate en los 90 minutos, se jugarán dos suplementarios de 15 minutos, y si persiste la igualdad, habrá definición por penales.



La gran final del Torneo Clausura se disputará el sábado 12 de diciembre de 2026 en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, con horario a confirmar.