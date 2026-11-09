Llega un Podcast sobre la historia y fundación del barrio San Alberto en Ituzaingó

El nacimiento de los barrios en el conurbano bonaerense esconde en sus cimientos innumerables relatos de esfuerzo civil, planificación espontánea y la organización vecinal. La historia de estas localidades no se construyó en los despachos gubernamentales, sino en las calles de tierra a través del trabajo de sus primeros habitantes. En este marco, el reciente lanzamiento de la segunda parte del capítulo 3 del ciclo "Memorias de la Patria Chica", da cuenta de lo que fue en la década del 60, el loteo, ocupación y fundación del barrio San Alberto, uno de los barrios más emblemáticos de Ituzaingó.

Las migraciones internas y el Conurbano

La década de 1960 marcó un antes y un después en la configuración geográfica de la Provincia de Buenos Aires. Según los datos oficiales arrojados por el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas elaborado por el INDEC en 1960, la República Argentina contabilizaba a 20.013.793 personas. De este volumen masivo, una inmensa proporción correspondía a migrantes internos que se trasladaban desde las provincias hacia el área metropolitana en busca de mejores oportunidades laborales y estabilidad económica.



En aquel período, Ituzaingó —que por entonces todavía pertenecía a la jurisdicción del partido de Morón— comenzó a experimentar una metamorfosis irreversible. Las zonas periféricas, históricamente dominadas por quintas, grandes estancias, tambos y extensiones de llanura, cedieron su lugar a un entramado urbano impulsado por la pujante clase trabajadora. Las cifras de la época reflejan una transformación territorial acelerada: la urgencia habitacional fomentó la comercialización de loteos populares en cuotas fijas, permitiendo a miles de familias acceder por primera vez al sueño del terreno propio. Así, la periferia mutó de un margen rural a un epicentro de explosión demográfica.

El nacimiento de una identidad periférica

El capítulo cuenta con la participación de la historiadora Cristina Spena. Su intervención profesional actúa como la columna vertebral del relato, enhebrando con precisión los datos crudos de los catastros, los loteos comerciales y las políticas públicas (o la ausencia de ellas) con la realidad palpable y cotidiana de la época.



Si los datos censales otorgan el marco cuantitativo, la historia oral provee la sustancia vital. Uno de los mayores logros periodísticos y antropológicos de esta entrega radica en la recuperación y exposición de archivos orales exclusivos. La inclusión de entrevistas inéditas a los fundadores y vecinos pioneros del barrio San Alberto inyecta al contenido una dimensión humana incuestionable.



Las anécdotas documentadas en el video reflejan un momento histórico donde la infraestructura estatal era insuficiente, obligando a las comunidades a forjar su propio progreso a fuerza de solidaridad.



"La consolidación de los barrios de la periferia no es un logro del azar inmobiliario, sino el resultado directo del esfuerzo inagotable de los vecinos pioneros. Fueron ellos quienes transformaron la carencia en comunidad", reflexiona Spena, poniendo en perspectiva el invaluable capital social que caracterizó a los primeros pobladores.





Asimismo, las entrevistas a los fundadores actúan como un viaje en el tiempo. A través de cintas y grabaciones actuales, los protagonistas de la historia cuentan en primera persona los desafíos de habitar un terreno sin servicios básicos. Uno de los testimonios más crudos y representativos del episodio detalla: "Cuando llegamos, acá no había nada. Compramos la libreta de cuotas y veníamos los fines de semana a cortar los yuyos y a levantar las paredes ladrillo por ladrillo. El barrio lo hicimos nosotros". Estas citas no solo aportan color, sino que certifican el grado de sacrificio colectivo invertido en la construcción del tejido urbano moderno.

La organización vecinal como motor

El capítulo del podcast deja en evidencia que el loteo era apenas el punto de partida. Una vez que las familias adquirían sus porciones de tierra, comenzaba la verdadera odisea cívica. El informe audiovisual destaca cómo el nacimiento de San Alberto trajo consigo la inmediata necesidad de crear instituciones que contuvieran a la incipiente población.



Allí donde no llegaba el asfalto, llegaban las asambleas vecinales. La apertura de las primeras calles, el zanjeo para evitar inundaciones, el tendido incipiente de redes eléctricas precarias y las campañas colectivas para solicitar la extensión de los ramales de transporte público, fueron todas victorias de la organización ciudadana. El barrio construyó su identidad basándose en el mutualismo, el esfuerzo compartido y un fuerte sentido de pertenencia que el podcast logra capturar y transmitir a la perfección.







