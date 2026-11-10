Búsquedas laborales en Merlo: convocan personal para 24 puestos en distintos rubros

El mercado de trabajo en el partido de Merlo suma esta semana 24 convocatorias laborales activas destinadas a vecinos del distrito y la zona oeste. Las búsquedas abarcan rubros como farmacias, laboratorios, centros de salud, empresas industriales, distribuidoras, logística y locales gastronómicos en Merlo, Libertad, San Antonio de Padua y Pontevedra

Las ofertas

El sector sanitario encabeza una parte sustancial de los requerimientos locales. Se buscan farmacéuticos auxiliares para Merlo y Libertad, un director técnico para una cadena, un encargado de mostrador y un administrativo de tesorería. Además, se solicita un médico de guardia para una dependencia pública, psiquiatras para la institución de salud mental Residencia de la Estancia y médicos de diversas especialidades para un policonsultorio en San Antonio de Padua.



En este ámbito, un laboratorio de Merlo requiere un profesional en microbiología o técnico químico mediante MMG Servicios Eventuales, mientras que un sanatorio busca chofer de ambulancia y una clínica de salud mental suma psicólogos.

Puestos operativos, comercio y atención al público

Para postulantes sin alta especialización o en busca de su primer empleo, existen búsquedas de repositores externos part time en Mkm Distribuidora —con un sueldo publicado de $500.000 mensuales— y para marcas de consumo masivo. También se precisa personal de limpieza para una firma industrial a través de Consultores de Empresas, servicios de maestranza y empleados para comidas rápidas en San Antonio de Padua.



En gastronomía, un restaurante de la zona con casi 50 años de historia convoca cocineros, pizzeros y ayudantes, mientras que Rakus Café en San Antonio de Padua busca un panadero laminador. A su vez, una entidad bancaria incorporará oficiales de atención por tres semanas para sus sucursales en Merlo y Moreno.

Logística, producción y administración

En logística destaca la búsqueda de un responsable de procesos y mejora continua para el centro de distribución de una cadena de supermercados en Libertad, orientado a la gestión de naves de frío y despacho. La oferta productiva incluye operarios para una planta de panificados y coordinadores de logística.



Finalmente, se solicitan empleados administrativos y contables para la empresa de indumentaria OCN y la firma Suleb en Merlo, además de vacantes en metalúrgica, ejecutivos de cuentas, asistentes generales y un vendedor de lotes en Pontevedra. Las postulaciones están abiertas en portales como ZonaJobs, Bumeran y Computrabajo.