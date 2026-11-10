Pedro Saborido y The Walking Conurban brindarán una charla en Castelar

El próximo domingo 22 de noviembre en Pompeya 2413 (Pompeya Pub Social), la localidad de Castelar será sede de una propuesta que unirá el humor y la sociología popular de Pedro Saborido junto a la mirada urbana y contracultural de The Walking Conurban. Lejos de encasillarse en formatos tradicionales, la experiencia se define como un verdadero viaje por el universo conurbano: una puesta escénica que fusiona la charla reflexiva, el espectáculo humorístico y la clase abierta para entender aquello que representa a los habitantes de este territorio.





Por un lado, Pedro Saborido, nacido en Gerli en 1964, aporta su vasta trayectoria como escritor, guionista y director. Creador de ciclos fundamentales de la televisión argentina como Todo x 2 pesos y co-responsable junto a Diego Capusotto del icónico Peter Capusotto y sus videos, Saborido ha sabido construir en los últimos años una prolífica faceta como narrador a través de libros de crónicas humorísticas que desarman con los mitos y costumbres de la identidad nacional.

Por el otro, The Walking Conurban se consolidó como un proyecto de referencia absoluta en redes sociales, con cientos de miles de seguidores en Instagram y Twitter. A través de una mezcla de divulgación histórica, argumentación calibrada e ironía, construyen un relato contrahegemónico sobre el conurbano: ese vasto territorio donde habitan más de 11 millones de personas.





Para adquirir los tickets de forma anticipada, los interesados pueden ingresar a la plataforma oficial de venta a través del siguiente enlace de entradas . Una oportunidad imperdible para reírse de nosotros mismos y celebrar la cultura del conurbano de la mano de sus máximos exponentes.