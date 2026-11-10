Pedro Saborido y The Walking Conurban brindarán una charla en Castelar
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El próximo domingo 22 de noviembre en Pompeya 2413 (Pompeya Pub Social), la localidad de Castelar será sede de una propuesta que unirá el humor y la sociología popular de Pedro Saborido junto a la mirada urbana y contracultural de The Walking Conurban. Lejos de encasillarse en formatos tradicionales, la experiencia se define como un verdadero viaje por el universo conurbano: una puesta escénica que fusiona la charla reflexiva, el espectáculo humorístico y la clase abierta para entender aquello que representa a los habitantes de este territorio.
Por un lado, Pedro Saborido, nacido en Gerli en 1964, aporta su vasta trayectoria como escritor, guionista y director. Creador de ciclos fundamentales de la televisión argentina como Todo x 2 pesos y co-responsable junto a Diego Capusotto del icónico Peter Capusotto y sus videos, Saborido ha sabido construir en los últimos años una prolífica faceta como narrador a través de libros de crónicas humorísticas que desarman con los mitos y costumbres de la identidad nacional.
Por el otro, The Walking Conurban se consolidó como un proyecto de referencia absoluta en redes sociales, con cientos de miles de seguidores en Instagram y Twitter. A través de una mezcla de divulgación histórica, argumentación calibrada e ironía, construyen un relato contrahegemónico sobre el conurbano: ese vasto territorio donde habitan más de 11 millones de personas.
Para adquirir los tickets de forma anticipada, los interesados pueden ingresar a la plataforma oficial de venta a través del siguiente enlace de entradas. Una oportunidad imperdible para reírse de nosotros mismos y celebrar la cultura del conurbano de la mano de sus máximos exponentes.