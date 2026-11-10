Martillazo FC, el equipo que representará a Ituzaingó en la Copa Potrero

Ituzaingó ya tiene representante en la Copa Potrero 2026. Se trata de Martillazo FC, que disputará por primera vez el torneo de Fútbol 7 impulsado por el exjugador Sergio "Kun" Agüero. Durante la presentación oficial del equipo, sus representantes -el director deportivo, Pablo Jerez, y el presidente Franco Casas- manifestaron su entusiasmo por formar parte de esta competencia que reúne a diferentes equipos del fútbol amateur.



Estos destacaron también, mediante un video en las redes oficiales de la Copa Potrero, el orgullo de llevar el nombre de Ituzaingó a una competencia de estas características. A su vez, remarcaron el trabajo que vienen realizando para afrontar este nuevo desafío y recordaron su último gran logro: el primer puesto conseguido en la F7 Cup, torneo disputado en Vicente López. Para ellos, la participación en la Copa Potrero es una oportunidad para seguir haciendo crecer el proyecto deportivo y darle visibilidad al equipo en el ámbito futbolístico.





En cuanto al sorteo, el equipo ituzainguense integrará el Grupo A junto al campeón defensor, El Guayo. Argeave, La Jaula y La Banda de Yoba terminan de conformar el grupo. Vale la pena resaltar que el torneo reúne un total de 40 equipos divididos en ocho zonas de cinco integrantes que se irán enfrentando bajo el formato de todos contra todos.



La Copa Potrero, que va por su tercera edición, nació como un proyecto para llevar la mística del fútbol de barrio a estándares de producción profesional. Sus orígenes competitivos estuvieron en la provincia de Buenos Aires, pero esta temporada, de manera inédita, todas las jornadas se trasladan a las instalaciones de la Ciudad Universitaria (UBA), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El cambio de sede apunta a ofrecer una infraestructura superior para la alta demanda de público y para las exigencias de las transmisiones televisivas internacionales.



La relevancia del certamen se refleja en sus premios, con una bolsa total de USD 350.000 a liquidarse según la cotización oficial. El campeón se llevará USD 210.000, el subcampeón USD 50.000 y los semifinalistas UDS 25.000. También habrá UDS 10.000 destinados para los equipos que queden ubicados entre el quinto y el octavo puesto.