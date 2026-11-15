La Noche de las Heladerías llega a la Zona Oeste con 2x1 en cuarto kilo: cuáles son los comercios adheridos

Los amantes del helado artesanal en la Zona Oeste tienen una fecha agendada para disfrutar de una de las propuestas gastronómicas más esperadas del año. El próximo miércoles 18 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición de La Noche de las Heladerías, una tradicional iniciativa que vuelve a convocar a los fanáticos con promociones especiales y nuevos sabores en diversos establecimientos de la región.



La actividad comenzará oficialmente a las 19 horas y se extenderá hasta el horario de cierre habitual de cada uno de los comercios adheridos. La propuesta central de la jornada será la clásica promoción de 2×1 en cuartos kilos de helado artesanal, una oportunidad pensada para acercarse a los locales y compartir la experiencia en familia o con amigos.

Los comercios adheridos en Morón e Ituzaingó

Entre los establecimientos participantes en la Zona Oeste, se confirmaron varias sucursales distribuidas en los municipios de Morón e Ituzaingó que ofrecerán el beneficio del dos por uno a lo largo del evento.



En el partido de Morón, los vecinos podrán dirigirse a la heladería Amarella, situada sobre la avenida Eva Perón 2878, así como a la sucursal de Chesco, ubicada en la calle Juan Manuel de Rosas 599. Ambos comercios formarán parte del circuito oficial con las promociones vigentes.



Por su parte, en el municipio de Ituzaingó se concentran tres puntos de venta adheridos. Se trata de la heladería Chesco, localizada en la calle Zufriategui 802; la heladería Desire, con dirección en Juncal 302; y el local de Tienta, situado en 24 de Octubre 852.



Además, según se detalló en la convocatoria, los vecinos del partido de Hurlingham y de las localidades cercanas podrán acercarse a los comercios habilitados en Morón e Ituzaingó para aprovechar las ofertas de esta edición.

Presentación del sabor especial Maní Split

En esta nueva edición de La Noche de las Heladerías, la iniciativa incluirá también el lanzamiento de un nuevo sabor exclusivo diseñado especialmente para deleitar a los concurrentes.



El nuevo gusto fue bautizado como Maní Split y consiste en una combinación de crema de maní tostado, dulce de leche, chocolate y cristales de sal. Esta creación especial estará disponible en los establecimientos adheridos para sumarse a las opciones tradicionales preferidas por los argentinos.