Tensión en Ituzaingó: un hombre se atrincheró tras un violento episodio de género

Un amplio operativo de seguridad sorprendió a los vecinos de la calle Coronel Brandsen al 700, en el centro de Ituzaingó, tras un grave conflicto familiar originado horas antes en el partido de Moreno que derivó en un hombre atrincherado. El despliegue de móviles del Comando de Patrullas y el corte preventivo del perímetro generaron alarma entre quienes residen y trabajan en la cuadra.



Según los testimonios recolectados en el lugar, el procedimiento se desencadenó a raíz de un episodio de violencia de género.



El conflicto tuvo su punto de partida cerca de las 9:00 en un domicilio de Moreno, donde una expareja mantuvo una fuerte discusión. En ese marco, el hombre reaccionó violentamente, provocó destrozos, se apoderó de un arma de fuego y, tras escucharse una detonación, se trasladó hacia el inmueble de Ituzaingó.



Una vez atrincherado en la vivienda de la calle Brandsen, el sujeto comenzó a enviar mensajes intimidatorios a la mujer, lo que motivó el inmediato alerta al servicio de emergencias ante el temor por su integridad física.

Vecinos y comerciantes de la zona manifestaron su preocupación por el hermetismo del operativo y la espera de grupos especiales, ya que el individuo no respondía a los llamados ni quería dialogar con las autoridades.



Hacia el mediodía intervino el grupo Halcón y logro reducir al atacante, que quedó detenido.



En el hecho interviene la Fiscalía especializada en Violencia de Género de Morón.