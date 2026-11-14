Detuvieron a un policía de la Ciudad por balear a una joven en Moreno: investigan gatillo fácil

Un efectivo de la Policía de la Ciudad fue detenido en Moreno acusado de disparar e hirir a una joven de 18 años. El uniformado, que se encontraba franco de servicio, intentó justificar la balacera alegando que sufrió un intento de asalto en un comercio de la zona. Sin embargo, el relevamiento de cámaras de seguridad y la investigación contradijeron su versión y quedó formalmente imputado.

Herida a la salida de un festejo y la coartada del policía

El hecho se conoció a raíz del ingreso de la víctima, identificada como Celeste Sánchez (18), al Hospital Mariano y Luciano de la Vega. La joven presentaba una herida de bala en la zona del tórax y, según declaró, momentos antes se encontraba participando de un festejo en una finca ubicada en el cruce de las calles Paraguay y Rodríguez Peña, en el Barrio 2000.



Al retirarse del lugar junto a un grupo de amigos para regresar a su domicilio, escuchó varias detonaciones de arma de fuego y fue alcanzada por un proyectil. Afortunadamente, se encuentra estable y consciente en proceso de evolución.



Paralelamente, a través de un llamado al servicio de emergencias 911, los efectivos acudieron a la intersección de Mármol y Paraguay, donde se encontraba Manuel Ralde (26), numerario de la Policía de la Ciudad.



En su descargo, el agente, que vestía de civil, aseguró que se hallaba realizando compras en un kiosko de la zona cuando fue abordado por veinte personas que intentaron asaltarlo, por lo que extrajo su arma reglamentaria, una pistola Beretta PX4 calibre 9 mm, y efectuó tres disparos al aire para lograr que el grupo se dispersara.

El giro en la causa

Sin embargo, el avance de las tareas investigativas llevadas a cabo por la Comisaría Moreno 1.ª, sumado al análisis de las cámaras de seguridad y diversos testimonios, complicó la coartada del efectivo.



Los elementos recolectados indicaron que Ralde, acompañado por otros sujetos, habría realizado un seguimiento deliberado del grupo de jóvenes, efectuando disparos durante todo el trayecto hasta el sector donde finalmente resultó herida la víctima, según informaron fuentes policiales a La Ciudad.



Ante estos elementos probatorios, la Fiscalía N° 1 de Moreno dispuso la inmediata aprehensión del policía, el secuestro de su arma reglamentaria y la participación de la Policía Científica en el lugar de los hechos. Ralde quedó formalmente imputado en el marco de una causa caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y será trasladado a sede fiscal para prestar declaración.