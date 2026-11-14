Milo J se llevó cuatro premios en los Latin Grammys 2026

Milo J, el joven de 20 años oriundo de Morón, fue uno de los grandes protagonistas de la gala de los Latin Grammy 2026. Se quedó con cuatro gramófonos y consolidó su carrera en el género urbano y el folklore. Solo lo superó la española Rosalía, la artista más premiada de la noche, con seis galardones.



El artista se quedó con los premios a Grabación del Año por su canción "Niño", Mejor Álbum Folclórico y Mejor Diseño de Empaque por La vida era más corta, y Mejor Interpretación Urbana por "Gil", tema que comparte con Trueno. La consagración de "Niño" tuvo un significado especial para el artista, que destacó el lugar que ocupa esa canción en su recorrido musical. "Es la canción de la que más orgulloso estoy", dijo al recibir el premio. Con esa frase dejó en claro el valor personal del tema, distinguido en una de las categorías principales de la gala.

Sobre el final de su mensaje, el joven dedicó unas palabras muy emotivas a quienes atraviesan una ausencia. "Quiero que sepan a todas las personas que hoy les falta alguien, que sepan que los está viendo. No importa que no esté en este plano, yo creo en eso y esta canción trata de eso. Aguante el folklore argentino y la música argentina", cerró. Con esas palabras, Milo J conectó el sentido de "Niño" con la idea de que quienes ya no están siguen presentes. Además, terminó su discurso con un saludo a la música argentina, de la que se mostró orgulloso representante.



En otra de sus intervenciones, al recibir el reconocimiento por La vida era más corta, habló del cruce entre sus orígenes en el trap y la música de raíz. "Del lugar de donde vengo, que es Morón, y del género del que vengo, que vendría a ser el trap, ganar este premio de la música folclórica me vuela la cabeza", expresó. La frase resume el recorrido de un artista que creció en el trap y hoy es reconocido en la categoría folclórica. El disco, además, sumó un segundo gramófono por su diseño de empaque, con lo que fue uno de los grandes ganadores de la noche.

Al subir a buscar el premio por "Gil", Milo J tuvo también un momento compartido con el trapero argentino Trueno. Agradeció a su compañero por sumarse a la canción, que habla de la traición y la mentira. Con ironía, señaló que resultaba llamativo recibir un premio por un tema con esa temática. El galardón a Mejor Interpretación Urbana premió así el trabajo conjunto de dos exponentes argentinos del género.