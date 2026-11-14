Merlo fue sede de las Olimpiadas de Dibujo Técnico e IngeniaTec con la participación de 180 estudiantes de la región

La Escuela Técnica N°2 de Merlo fue sede de la sexta edición de IngeniaTec, una jornada regional que albergó las Olimpiadas de Dibujo Técnico, la Evaluación de Saberes y competencias de Robótica. En total, 180 estudiantes provenientes de 12 escuelas técnicas de los municipios de Merlo, Morón e Ituzaingó se dieron cita para formar parte de este certamen educativo. Según indicaron fuentes del Municipio de Merlo, el encuentro tuvo como propósito central fortalecer los conocimientos de los alumnos y poner en valor los trabajos técnicos desarrollados en la región.



Durante la actividad no solo se evaluaron los proyectos de los participantes, sino que también se llevó a cabo la entrega de distinciones en la Premiación de Saberes y Robótica. La convocatoria incluyó a las cinco escuelas técnicas del distrito de Merlo, que trabajaron a la par de instituciones invitadas de las comunas vecinas de Morón e Ituzaingó, en una propuesta orientada a integrar y potenciar la educación técnica en el ámbito local.

Declaraciones de las autoridades locales

La jornada contó con la presencia de funcionarios del gabinete municipal. La secretaria de Educación, Deportes y Recreación, Silvana Zahana, se refirió al desarrollo del evento regional llevado a cabo en el distrito y al trabajo desplegado en las instituciones secundarias. ""Estamos haciendo un evento regional de Escuelas Técnicas, en cada distrito de la Región 8. Siempre apostamos, gracias a nuestro intendente Gustavo Menéndez, a la educación de calidad y a la premiación de los proyectos maravillosos que ocurren en las escuelas técnicas de Merlo"", resaltó la secretaria sobre el valor pedagógico del certamen.



En esa misma línea, el subsecretario de Educación, Rafael Díaz, repasó los detalles organizativos y la concurrencia estudiantil registrada en la sede escolar. ""Este encuentro regional permite premiar diversas categorías como evaluación de sabores, dibujo técnico y robótica. En total, 180 estudiantes, de 12 escuelas técnicas de Merlo, Morón e Ituzaingó participaron del evento"", afirmó el funcionario durante la jornada llevada adelante en la Escuela Técnica N°2 de Merlo.

Compromiso con la educación técnica

La realización de la 6ta edición de IngeniaTec reunió en un mismo espacio a estudiantes y docentes de distintas localidades de la zona oeste, visibilizando la producción pedagógica en dibujo técnico y robótica. Tras la finalización de las actividades, expresaron desde el Gobierno del Pueblo de Merlo que continuarán trabajando por la educación pública, gratuita y de calidad en todos sus niveles en beneficio de la comunidad.