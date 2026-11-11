Encontraron un cuerpo carbonizado dentro de un auto en Moreno e investigan la identidad de la víctima

Un cuerpo completamente carbonizado fue hallado dentro de un automóvil incendiado en el barrio El Rodeo, en el municipio de Moreno. El hecho ocurrió durante la noche del domingo 8 de noviembre y es investigado por la justicia para determinar la identidad de la víctima y las causas del deceso.

El hallazgo en una zona poco poblada de Moreno

Los integrantes del cuerpo de Bomberos acudieron al lugar tras recibir un llamado telefónico que alertaba sobre un automóvil envuelto en llamas en la esquina de Martín de Gainza y Quilmes. El sitio del incidente se ubica en las inmediaciones del Círculo Criollo El Rodeo y a pocos metros del arroyo Las Catonas, un área caracterizada por ser poco habitada, rodeada por campos y establecimientos industriales.



El personal de bomberos logró sofocar el fuego minutos después de las 20 horas. Sin embargo, al revisar el habitáculo interior del vehículo calcinado, hallaron un cadáver totalmente carbonizado ubicado en el lugar donde se encontraba el asiento del conductor, por lo que dieron aviso de inmediato a las autoridades de la Policía.

Peritajes sobre el vehículo e hipótesis sobre la víctima

Aunque los restos del automóvil quemado mostraban características similares a las de un modelo Fiat Uno, su identificación oficial no pudo confirmarse en el lugar debido al estado en el que quedó la carrocería. Frente a esta situación, los peritos policiales comenzaron a trabajar de manera directa sobre las numeraciones del chasis y del motor para verificar a quién pertenece el coche.



En paralelo a las tareas de peritaje técnico, las fuerzas de seguridad investigan una posible vinculación del hallazgo con la desaparición de un vecino de Trujui. Se trata de un habitante del cual no se tenían noticias desde la tarde del mismo domingo y que sería propietario de un automóvil del mismo modelo. No obstante, las autoridades aclararon que hasta el momento no se ha establecido que el cuerpo localizado corresponda efectivamente a dicho vecino.

Investigación judicial a cargo de la UFI Nº1

En este marco, los resultados de la autopsia resultarán determinantes para establecer formalmente las causas de la muerte y permitir avanzar en el esclarecimiento definitivo del suceso.



La investigación judicial del caso quedó asignada a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº1 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, conducida por el fiscal Leandro Ventricelli. El expediente fue caratulado preventivamente como "averiguación de causales de muerte".