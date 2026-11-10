Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras

La música tropical argentina atraviesa una de sus jornadas más conmovedoras. Este martes 10 de noviembre de 2026, falleció a los 76 años Marcos Camino, acordeonista, cofundador y líder histórico de la agrupación Los Palmeras.



El músico fue hallado sin vida en el interior de su estudio de grabación en la ciudad de Santa Fe. Con su partida, se cierra de manera abrupta el capítulo vital de un artista que dedicó más de medio siglo a forjar la identidad cultural de toda una región, elevando la cumbia santafesina a niveles de popularidad sin precedentes.

El hallazgo y la investigación policial

El desenlace fatal se confirmó durante las primeras horas de la tarde de este martes, cuando allegados al músico acudieron a su emblemático estudio de grabación en la capital santafesina. De acuerdo con las primeras pericias realizadas por las fuerzas de seguridad, las autoridades policiales y judiciales investigan la firme hipótesis de un suicidio.



El medio local Aire de Santa Fe fue una de las primeras fuentes en anticipar la dura información de que el acordeonista se habría quitado la vida. Este hallazgo desencadenó un inmediato despliegue de efectivos policiales, peritos criminalísticos y servicios de emergencia médica en el predio perteneciente al músico. Mientras el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe avanza con los procedimientos legales de rigor, el entorno familiar ha mantenido un profundo hermetismo frente al dolor provocado por la trágica escena.

Un retiro reciente marcado por la nostalgia

La sorpresiva muerte del artista se produce en el mismo año en el que había decidido alejarse de los escenarios. A principios de 2026, Camino había anunciado públicamente su retiro definitivo de las giras, cediendo el legado de la banda a su hijo. En aquella emotiva despedida pública, el acordeonista había revelado el agotamiento físico y emocional que venía arrastrando.



"Cuando uno tiene más pasado que futuro y más recuerdos que planes, es hora de dar un paso al costado. Más en mi caso, con más de 75 años", había expresado Camino meses atrás, justificando su determinación de no continuar exponiéndose al exigente ritmo de las giras. En esa misma entrevista, el músico reconoció haber atravesado graves crisis personales: "El año pasado tuve algunos problemitas, me sentí muy apenado y hasta tuve que recurrir al psicólogo para que me ayude".

A pesar de esos oscuros pasajes, en aquel momento afirmaba haber recuperado la tranquilidad al tomar la decisión de retirarse de los shows en vivo. "Me siento feliz, pleno y liberado… Sobre todo eso, liberado de esa carga", sentenció. Hoy, aquellas palabras cobran una dimensión melancólica y compleja, resignificando los últimos meses de vida de una figura que parecía haber encontrado la paz lejos de los reflectores.

Cifras y datos de un legado insuperable

Hablar de Marcos Camino es repasar la historia viva de la industria musical nacional. Las estadísticas que enmarcan su obra respaldan su estatus de ícono popular, trascendiendo fronteras y clases sociales. Entre los datos cuantitativos más impactantes de su carrera se destacan:



54 años de trayectoria ininterrumpida: Camino fundó la base de Los Palmeras en 1972, sosteniendo el proyecto a lo largo de más de cinco décadas.



Más de 45 álbumes de estudio: La agrupación mantuvo un promedio histórico de grabación de casi un disco por año, forjando un catálogo musical que pocos artistas latinoamericanos poseen.



40.000 espectadores en Paraguay: En noviembre de 2019, la presentación de la banda en la final de la Copa Sudamericana ante los hinchas del Club Atlético Colón movilizó a multitudes.



100 millones de reproducciones: El tema "Soy Sabalero", interpretado en aquella final, superó rápidamente esa barrera de reproducciones conjuntas en YouTube y Spotify, globalizando la cumbia santafesina.



50 músicos en escena: Para el proyecto de "Los Palmeras Sinfónico", Camino logró ensamblar a su banda tropical con la Orquesta Filarmónica de Santa Fe y el Coro Provincial, marcando un hito técnico y artístico que agotó entradas en todo el país.



Sobre la continuidad de su colosal obra discográfica tras su retiro, el propio artista había declarado: "Al grupo le dejo un legado de 54 años y mientras suene una cumbia en una fiesta, Los Palmeras estarán vigentes".

La cúspide emocional: El fenómeno Sabalero

Si bien el éxito masivo a nivel nacional llegó en 2006 de la mano del hit "El Bombón Asesino", que los llevó a la televisión abierta y a los estratos sociales más altos, para Marcos Camino el logro más grande de su vida estuvo ligado a su mayor pasión deportiva: el Club Atlético Colón.



La icónica presentación en La Nueva Olla de Asunción no fue solo un show televisivo, fue la cristalización de su identidad. "Por mi pensamiento íntimo y mi corazoncito, esa fue la cúspide del sentimiento, porque todos saben que soy muy colonista", confesó a principios de este año al hacer un balance de su vida. Las lágrimas del público transmitidas a todo el continente durante aquella calurosa tarde sellaron la imagen de Camino en la historia grande del deporte y la cultura de Santa Fe.