Visita del Papa León XIV a Luján: habrá colectivos especiales y conexiones con el San Martín y el Sarmiento

Ante la histórica visita que realizará el papa León XIV a la ciudad de Luján, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, conducido por Martín Marinucci, puso en marcha una articulación junto a la empresa Transportes 11 de Junio SRL para organizar un operativo de transporte público especial. La medida busca garantizar el traslado coordinado de vecinos, fieles y peregrinos que asistirán a la Santa Misa del próximo miércoles 11 de noviembre a las 10 horas, con una prioridad estricta para aquellas personas que posean movilidad reducida.

Líneas disponibles y puntos de llegada

Para asegurar que la multitud pueda acercarse al entorno de la Basílica, las autoridades provinciales e interurbanas dispusieron el refuerzo y la adecuación de los servicios urbanos de las líneas 501 y 503, como así también de los trayectos interurbanos de las líneas 500 y 502. Según informaron desde el área de transporte, la totalidad de los colectivos afectados a este esquema finalizarán sus recorridos en la intersección de la Ruta 192 y la Ruta 7, en un punto neurálgico ubicado a pocos metros del acceso principal a la Avenida Nuestra Señora de Luján.

Detalle de los recorridos y combinaciones con el ferrocarril

El plan integral contempla un diagrama de enlaces estratégicos que conecta diversos puntos de la región con las redes de trenes habituales. A continuación se detallan los trayectos confirmados que estarán operativos para la jornada:



- Desde Cortínez – Ruta 7: el servicio transitará por las localidades de Pueblo Nuevo y la calle Fray Manuel de Torres, posibilitando además la conexión directa con el Ferrocarril San Martín a la altura del partido de Pilar.



- Desde Open Door: las unidades circularán a través de la Avenida Cabred y la Ruta 192, permitiendo también el trasbordo y la combinación de pasajeros con el Ferrocarril San Martín.



- Desde la Estación de Luján: el trayecto abarcará el Barrio San Cayetano y la zona de Cuartel V, facilitando el enlace directo con el Ferrocarril Sarmiento para quienes provengan de ese ramal.



- Desde Jáuregui – Autovía 5: el itinerario se desplegará por la Ruta 5 vieja, pasará por la Terminal de Colectivos local, la estación ferroviaria, el Barrio San Cayetano y Cuartel V.



- Desde Navarro – Ruta 47: la traza avanzará por la Ruta 47, dirigiéndose hacia la Terminal de Colectivos, empalmando luego con la Ruta 5 vieja, la estación de trenes, el Barrio San Cayetano y Cuartel V.

Organización y recomendaciones oficiales

Teniendo en cuenta el abrumador caudal de personas que circulará por la zona con motivo de las actividades del Sumo Pontífice León XIV, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires remarcó la importancia de planificar los viajes con la debida anticipación. Asimismo, las autoridades pidieron a la comunidad respetar todas las indicaciones del personal de control