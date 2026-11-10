El Palomar está de festejo: Un día como hoy se fundaba la ciudad moronense

Este 10 de noviembre se conmemora un nuevo aniversario de lo que se consolidó como la quinta ciudad del partido de Morón: Se trata de El Palomar, la ciudad que fue institucionalizada en 1974 a partir de la Ley Provincial N°8324.





"Una ciudad llena de historias y lugares que forman parte de la vida de quienes la habitan", destacaron desde el Municipio de Morón respecto del aniversario número 52 de El Palomar.





El nombre de la ciudad inaugurada a mediados de los setenta, remite a una antigua construcción perteneciente a Diego Casero, donde tuvo lugar la Batalla de El Palomar, enfrentamiento entre las tropas de Urquiza y las de Rosas.





Con una identidad comunitaria fuertemente marcada por raíces italianas y el establecimiento de diversas instituciones militares, El Palomar supo ser el epicentro de la formación militar, que comenzó con la cesión de terrenos por parte del aviador Jorge Newbery al Ejército Argentino a fines del siglo XIX.





La acción de Newbery permitió posteriormente el establecimiento de dos instituciones emblemáticas dentro de El Palomar: el Colegio Militar de la Nación y la I Brigada Aérea.





Por fuera de las influencias militares, El Palomar también se caracterizó a lo largo de su historia por una gran presencia de inmigrantes italianos. En 1934, la Sociedad Italiana de Tiro al Segno (SITAS) compró los terrenos que habían pertenecido a la chacra de la familia Ramos Mejía y, cuatro años después, logró inaugurar en el predio su campo deportivo.





La llegada de esta institución estuvo vinculada al asentamiento de numerosas familias italianas, principalmente provenientes de la región de Molise y de las provincias de Avellino y Salerno, un evento que contribuyó a conformar la identidad social y cultural que distingue a El Palomar y su gente, incluso hasta el día de hoy.