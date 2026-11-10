Cayó en Morón tras robarle a un agente de policía que caminaba desarmado

Un joven de 20 años fue detenido en la localidad de Morón sur luego de asaltar a mano armada a un oficial de la Policía Bonaerense que se encontraba de franco de servicio y vestido de civil. Gracias a un alerta vecinal y al rápido despliegue de los móviles en la zona, el delincuente fue capturado a pocas cuadras del lugar del hecho.



El episodio ocurrió cuando la víctima, un efectivo perteneciente a la división Canes de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas, caminaba por la vía pública. Al no estar en horario de servicio, el agente se encontraba sin su arma reglamentaria cuando fue abordado por el asaltante. A pesar del momento de tensión, el oficial resultó ileso.



Tras recibir el aviso a través del sistema de emergencias 911, personal de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) acudió de inmediato y montó un operativo de búsqueda que encontró al delincuente en la intersección de las calles Virgilio y Cartagena.



Al verse acorralado, el sospechoso, domiciliado en la localidad de Rafael Castillo, descartó el arma de fuego utilizada para el robo instantes antes de ser reducido.



La causa quedó en manos de la UFI N° 8 del Departamento Judicial de Morón, a cargo de la fiscal Mariela Farías, quien avaló el procedimiento y dispuso la aprehensión formal del implicado bajo la carátula de robo.