La Universidad Nacional de Moreno abrió la inscripción para el ciclo lectivo 2027

La Universidad Nacional de Moreno (UNM) abrió la inscripción para el ciclo lectivo 2027. Según informaron desde la casa de estudios superiores, el proceso para sumar nuevos estudiantes a la oferta académica del próximo año se desarrolla en distintas etapas y con calendarios específicos según la carrera elegida por cada postulante.

Cronograma y carreras disponibles

En el marco del período especial de inscripción, previsto entre el 9 y el 24 de noviembre, los interesados pueden anotarse en tres carreras de grado: la Licenciatura en Gestión ambiental, la Licenciatura en Economía y la Licenciatura en Trabajo Social. Quienes deseen iniciar su trámite deben ingresar al formulario de preinscripción en línea asignado para estas opciones.



Por otro lado, la oferta contempla los trayectos destinados a la formación docente en nivel superior e inicial. Desde el 14 de octubre y hasta el 24 de noviembre se encuentra habilitado el plazo para anotarse en el Ciclo de Licenciatura en Educación Secundaria y en el Ciclo de Licenciatura en Educación Inicial, utilizando el formulario de preinscripción específico.



En tanto, para aquellos aspirantes que busquen cursar el Profesorado Universitario en Educación Secundaria y Superior, la UNM fijó un calendario extendido que comenzó el 2 de noviembre y finalizará el 15 de diciembre. La tramitación para esta carrera también se efectúa de forma digital mediante el formulario de preinscripción para profesorado.



Asimismo, los vecinos del partido de Moreno y de localidades aledañas que busquen explorar la oferta completa de carreras de pregrado y grado ofertadas pueden consultar el sitio de información académica de la UNM.

Consultas y atención en el campus de Moreno

Para recibir orientación personalizada, el público puede dirigirse a la Dirección de Articulación Orientación e Ingreso, ubicada en la Oficina C005 del Edificio Histórico (Ala Oeste, Planta Baja) de la sede central de la universidad. La institución se encuentra radicada en la Avenida Bartolomé Mitre 1891, en la ciudad de Moreno, provincia de Buenos Aires.



Las vías de comunicación telefónica incluyen la línea principal 0237 460-9300, el número 011 2078-9170 y el interno directo 3210. En cuanto al correo electrónico, la atención a ingresantes responde a través de orientacion@unm.edu.ar, mientras que los mails institucionales generales son unm@unm.edu.ar e info@unm.edu.ar. Toda la información actualizada y el acceso a los trámites en línea permanecen accesibles a través de www.unm.edu.ar.